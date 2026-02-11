Aktuelle Seite: Home > Sport > Rodlerinnen Egle/Kipp im Doppelsitzer Halbzeit-Dritte
Egle/Kipp auf Medaillenkurs in Cortina

Rodlerinnen Egle/Kipp im Doppelsitzer Halbzeit-Dritte

Mittwoch, 11. Februar 2026 | 17:25 Uhr
Egle/Kipp auf Medaillenkurs in Cortina
APA/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS TECHT
Schriftgröße

Von: apa

Wie erwartet, greift das Rodel-Duo Selina Egle und Lara Kipp bei der olympischen Premiere des Frauen-Doppelsitzers nach Edelmetall. Am Mittwoch reihten sich die Weltcup-Leader nach dem ersten von zwei Läufen in Cortina d’Ampezzo auf Rang drei ein. Auf die führenden Lokalfavoritinnen Andrea Vötter/Marion Oberhofer fehlten den beiden Tirolerinnen schmale 0,091 Sekunden, auf die zweitplatzierten Deutschen Dajana Eitberger/Magdalena Matschina 0,069 Sek.

Der Vorsprung von Egle/Kipp auf Platz vier betrug bereits 0,299 Sek. Der zweite Lauf startet nach dem ersten der Männer-Doppelsitzer um 18.53 Uhr.

