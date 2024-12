Rossi-Tor bei Minnesota-Niederlage

Von: apa

Marco Rossi hat am Mittwoch in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL daheim in St. Paul gegen Stanley-Cup-Sieger Florida Panthers den Treffer zum 1:1 erzielt, die 1:6-Niederlage der Minnesota Wild aber nicht verhindern können. Für den Vorarlberger war es der zwölfte Saisontreffer, für sein Team die dritte Niederlage in den jüngsten vier Spielen. Der von einer Erkrankung genesene Marco Kasper feierte mit Detroit Red Wings einen 6:4-Heimsieg gegen die Philadelphia Flyers.