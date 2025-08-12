Aktuelle Seite: Home > Sport > Roter Stern Belgrad ohne Arnautovic in CL-Quali weiter
Marko Arnautovic hat mit einer kleinen Blessur zu kämpfen

Roter Stern Belgrad ohne Arnautovic in CL-Quali weiter

Dienstag, 12. August 2025 | 23:12 Uhr
Marko Arnautovic hat mit einer kleinen Blessur zu kämpfen
APA/APA/AFP/NICOLO CAMPO
Schriftgröße

Von: apa

Roter Stern Belgrad ist ohne den angeschlagenen Marko Arnautovic ins finale Play-off um den Einzug in die Fußball-Champions-League vorgestoßen. Dem serbischen Serienmeister reichte dazu am Dienstagabend nach dem 3:1-Hinspielsieg bei Lech Posen zu Hause ein 1:1. ÖFB-Rekordnationalspieler Arnautovic, bei dem Roter-Stern-Trainer Vladan Milojevic am Montag von einem “kleinen Problem” berichtet hatte, stand nicht im Kader. Gegner im Play-off ist Zyperns Meister Pafos FC.

Nicht in die letzte Runde der Qualifikation schaffte es Feyenoord Rotterdam. Der niederländische Traditionsclub, bei dem ÖFB-Verteidiger Gernot Trauner wegen Knieproblemen fehlte, unterlag Fenerbahce Istanbul im Rückspiel 2:5. Der 2:1-Sieg im Hinspiel reichte nicht, Feyenoord muss wie Österreichs Vizemeister Salzburg mit der Europa League vorliebnehmen. Die Chance, wie im Vorjahr in die Königsklasse einzuziehen, verspielte auch Slovan Bratislava mit Kevin Wimmer. Der slowakische Meister unterlag nach einem 1:0 zu Hause Kairat Almaty im Elfmeterschießen. Die Kasachen treffen nun im Play-off auf Celtic Glasgow.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Wolf im Obervinschgau entnommen
Kommentare
95
Wolf im Obervinschgau entnommen
Wenn das Trinkgeld zur Stolperfalle wird
Kommentare
85
Wenn das Trinkgeld zur Stolperfalle wird
Verkeilte Busse: Chauffeure prügeln sich auf Passstraße
Kommentare
79
Verkeilte Busse: Chauffeure prügeln sich auf Passstraße
Südtirol will Hüttenwirt Holzhäuschen entreißen 
Kommentare
49
Südtirol will Hüttenwirt Holzhäuschen entreißen 
Drakonische Strafen für illegale Müllentsorger in Italien
Kommentare
47
Drakonische Strafen für illegale Müllentsorger in Italien
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 