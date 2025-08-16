Rückfall von Steinlechner in Kopenhagen auf 3. Runde

Von: apa

Golfprofi Maximilian Steinlechner hat die Chance auf eine Topplatzierung bei der Danish Championship in Kopenhagen verspielt. Der Tiroler enttäuschte am Samstag auf dem Par-71-Kurs des 2,75-Millionen-Dollar-Turniers mit einer 76er-Runde und fiel damit vom vierten auf den geteilten 37. Platz zurück. Zwei Doppel-Bogeys und zwei Bogeys unterliefen dem ÖGV-Akteur bei nur einem Birdie. Auf die Top Ten fehlen dem 25-Jährigen vor dem Schlusstag schon fünf Schläge.

Lukas Nemecz war als 67. knapp am Cut gescheitert, Matthias Schwab außerhalb der Top 100 deutlich.