S.G. Cortina Hafro startet mit Shutout-Sieg in Meran in die Saison

Von: ka

Meran – Die S.G. Cortina Hafro feierte zum Auftakt der Alps Hockey League einen gelungenen Start und setzte sich am Sonntagabend auswärts beim HC Meran/o mit 3:0 durch.

Im einzigen Spiel des Tages gaben beide Teams ihr Saisondebüt in Meran. Die Gäste aus Cortina übernahmen früh das Kommando: Johannes Stoffling brachte seine Mannschaft in der Mitte des ersten Drittels auf die Siegerstraße. Kurz vor der ersten Pause erhöhte Kris Pietroniro im Powerplay auf 2:0.

Der HCM versuchte im weiteren Spielverlauf zurückzukommen, biss sich aber an der soliden Defensive und am starken Cortina-Goalie die Zähne aus. Sieben Überzahlsituationen blieben ungenutzt, während Cortina einen seiner fünf Powerplays zum Torerfolg nutzte. In der Schlussminute sorgte Niccolò Remolato mit einem Empty-Netter für den Endstand.

Mit dem 3:0-Shutout startete das Team von Head Coach Gaber Glavic souverän in die neue Saison, während Meran/o im nächsten Spiel auf die ersten Punkte hofft.

Alps Hockey League, 21.09.:

HC Meran/o Pircher – S.G. Cortina Hafro 0:3 (0:2,0:0,0:1)

Referees: BENVEGNU, RIVIS, Brondi, Rivis

Goals SGC: Stoffling (10.), Pietroniro (17./pp1), Remolato (60.)