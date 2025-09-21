Aktuelle Seite: Home > Sport > S.G. Cortina Hafro startet mit Shutout-Sieg in Meran in die Saison
Meraner verlieren mit 0:3

S.G. Cortina Hafro startet mit Shutout-Sieg in Meran in die Saison

Sonntag, 21. September 2025 | 22:04 Uhr
250921_Teaser_SGC_new
(c) BK PHOTO
Schriftgröße

Von: ka

Meran – Die S.G. Cortina Hafro feierte zum Auftakt der Alps Hockey League einen gelungenen Start und setzte sich am Sonntagabend auswärts beim HC Meran/o mit 3:0 durch.

Im einzigen Spiel des Tages gaben beide Teams ihr Saisondebüt in Meran. Die Gäste aus Cortina übernahmen früh das Kommando: Johannes Stoffling brachte seine Mannschaft in der Mitte des ersten Drittels auf die Siegerstraße. Kurz vor der ersten Pause erhöhte Kris Pietroniro im Powerplay auf 2:0.

(c) BK PHOTO

Der HCM versuchte im weiteren Spielverlauf zurückzukommen, biss sich aber an der soliden Defensive und am starken Cortina-Goalie die Zähne aus. Sieben Überzahlsituationen blieben ungenutzt, während Cortina einen seiner fünf Powerplays zum Torerfolg nutzte. In der Schlussminute sorgte Niccolò Remolato mit einem Empty-Netter für den Endstand.

Mit dem 3:0-Shutout startete das Team von Head Coach Gaber Glavic souverän in die neue Saison, während Meran/o im nächsten Spiel auf die ersten Punkte hofft.

Alps Hockey League, 21.09.:

HC Meran/o Pircher – S.G. Cortina Hafro 0:3 (0:2,0:0,0:1)

Referees: BENVEGNU, RIVIS, Brondi, Rivis
Goals SGC: Stoffling (10.), Pietroniro (17./pp1), Remolato (60.)

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Italien plant Steuersenkung für mittlere Einkommen
Kommentare
43
Italien plant Steuersenkung für mittlere Einkommen
Bischof Muser räumt Fehler ein und setzt auf Transparenz
Kommentare
40
Bischof Muser räumt Fehler ein und setzt auf Transparenz
Tödlicher Geisterfahrer-Unfall auf der A22: Zwei Personen unter Verdacht
Kommentare
40
Tödlicher Geisterfahrer-Unfall auf der A22: Zwei Personen unter Verdacht
Immer mehr Bozner ziehen ins Umland
Kommentare
39
Immer mehr Bozner ziehen ins Umland
Münchner Oktoberfest eröffnet
Kommentare
38
Münchner Oktoberfest eröffnet
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
25 Jahre Lodenwelt
25 Jahre Lodenwelt
Vintl feiert ein Stück Pustertaler Erfolgsgeschichte
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 