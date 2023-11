Sabalenka im Halbfinale bei Finals gegen Swiatek

Swiatek will mit Titel zurück auf den "Thron"

Nach Aryna Sabalenka aus Belarus und Jessica Pegula (USA) haben sich in den späteren Partien bei den WTA Finals in Cancun auch Iga Swiatek und Coco Gauff für das “Masters”-Halbfinale qualifiziert. Die Polin ließ Ons Jabeur (TUN) beim 6:1,6:2 keine Chance und US-Open-Siegerin Gauff rang Wimbledon-Championesse Marketa Vondrousova (CZE) mit 5:7,7:6(4),6:3 nieder. Swiatek kann mit einem Sieg über Sabalenka und dann dem Titelgewinn wieder den Tennis-Thron erklimmen.

Sollte sich die Weltranglisten-Erste Sabalenka aber am Samstag im Halbfinalduell mit Swiatek durchsetzen, dann bleibt sie fix per Jahresende Nummer eins der Frauen. Swiatek und auch die Milliardärstochter Pegula haben sich allerdings in ihren Gruppen keine Blöße gegeben und jeweils mit drei Siegen und ohne Satzverlust gewonnen. Setzt sich der Trend fort, wären sie die logischen Finalistinnen.

Pegula trifft am Samstag (nicht vor 23.00 Uhr) im US-Duell auf Gauff, danach kommt es zum Showdown Sabalenka-Swiatek. Gauff hatte sich übrigens gegen Vondrousova an einem Tag mit Regenpausen und sehr windigen Bedingungen nach einem 5:7,5:6-Rückstand noch durchgesetzt, die Tschechin servierte bereits auf das Match.

Das ungemütliche Wetter, das auch der Qualität der Matches zusetzte, war für Swiatek später auch der Grund für einen besonderen Dank ans Publikum. “Ich möchte allen Fans fürs Kommen danken. Die Bedingungen sind so schlecht, dass ich nicht wüsste, ob wir ohne euch motiviert wären, zu spielen”, gestand die 22-Jährige.