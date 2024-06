Sabitzer im Champions-League-Team der Saison

Von: apa

ÖFB-Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer ist Teil des offiziellen UEFA-Teams der abgelaufenen Champions-League-Saison. Der Steirer ist einer von vier Fußballern von Borussia Dortmund in der Elf, die anderen sind Torhüter Gregor Kobel sowie die Verteidiger Mats Hummels und Ian Maatsen. Auch Champions-League-Gewinner Real Madrid stellt mit Vinicius Junior, Jude Bellingham, Dani Carvajal und Antonio Rüdiger vier Profis. Der Brasilianer Vinicius ist zudem Spieler der Saison.

Im Team der Saison stehen sonst noch die Engländer Phil Foden (Manchester City) und Harry Kane (FC Bayern) sowie Mittelfeldspieler Vitinha (Paris Saint-Germain) aus Portugal. Ausgewählt wurden die Spieler von den Technischen Beobachtern der UEFA.

Vinicius erzielte in seinen zehn Spielen für Real sechs Tore und steuerte fünf Vorlagen bei. Beim 2:0-Erfolg im Finale gegen den BVB am Samstag in London traf er wie sein Teamkollege Carvajal. Als bester junger Spieler wurde Bellingham ausgezeichnet.