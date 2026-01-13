Sabitzer mit Jubiläumstor bei BVB-Erfolg gegen Bremen

Von: apa

Marcel Sabitzer hat Dienstagabend seinen 250. Einsatz in der deutschen Fußball-Bundesliga mit seinem 40. Liga-Tor gekrönt. Beim 3:0-Heimsieg von Borussia Dortmund gegen Werder Bremen erzielte der ÖFB-Teamspieler den zweiten Treffer des BVB. Die Borussen festigten damit Rang zwei. Dritter ist vorerst der VfB Stuttgart nach einem 3:2-Erfolg daheim gegen Frankfurt. Das Kellerduell entschied Mainz 05 gegen Heidenheim mit 2:1 für sich und gab damit die rote Laterne an den FCH ab.

Nico Schlotterbeck brachte Dortmund nach einem Eckball per Kopf in Führung (11.). Nach der Pause schlug Sabitzer zu: Der 31-jährige Mittelfeldspieler verwertete ein Zuspiel von Felix Nmecha präzise ins untere Bremer Toreck (76.) und feierte damit ein gelungenes Jubiläum im deutschen Oberhaus. Den Sack zu machte schließlich Serhou Guirassy (83.). Der BVB ist damit seit zehn Ligaspielen ungeschlagen. Bei den Bremern standen die ÖFB-Legionäre Marco Friedl, Romano Schmid und Marco Grüll in der Startelf, Maximilian Wöber fehlte wegen muskulärer Probleme.

In Stuttgart brachte der Ex-Salzburger Rasmus Kristensen Frankfurt früh in Führung. Ermedin Demirovic (27.) und Deniz Undav (35.) drehten noch vor der Pause das Match. Im zweiten Abschnitt glich Ayoube Amaimouni-Echghouyab für die Gäste aus (80.), doch der Däne Nikolas Nartey ließ mit seinem ersten Bundesligatreffer am Ende die Gastgeber jubeln (87.).

Mainz gewinnt Kellerduell, verliert Veratschnig

Im Abstiegskampf fuhr indes Mainz einen wichtigen Sieg ein. Kapitän Silvan Widmer (30.) und Nadiem Amiri (49.) schossen den FSV, bei dem Nikolas Veratschnig nach 34 Minuten verletzt vom Platz musste, zu drei Punkten. Ein Treffer der Heidenheimer, bei denen Mathias Honsak in der Schlussphase eingewechselt wurde, durch Stefan Schimmer (60.) war zu wenig. Mainz rückte mit nun zwölf Zählern auf Rang 16 vor und liegt vor dem punktgleichen St. Pauli (hat zwei Spiele weniger) und dem neuen Schlusslicht Heidenheim. Die Partie zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen wurde kurzfristig abgesagt, der Grund waren wetterbedingte statische Risiken im Bereich des Dachs des Volksparkstadions.