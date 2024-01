Saisonende für Vlhova nach Bänderrissen im Knie

Eine schwere Verletzung von Ski-Star Petra Vlhova hat das Rennwochenende in ihrer slowakischen Heimat in Jasna getrübt. Vlhova zog sich laut ihrem Trainer Mauro Pini einen Kreuzbandriss und Innenbandriss im rechten Knie zu, die Saison ist für die 30-Jährige damit vorzeitig beendet. Vlhova galt nach drei Saisonsiegen im Slalom als schärfste Konkurrentin von Mikaela Shiffrin, auch im Gesamtweltcup lag sie mit 802 Punkten an zweiter Stelle hinter Shiffrin (1.109).

“Sie ist sicher in keinem guten Moment, steht noch unter Medikamenten. Aber sie schaut schon nach vorne. Sie weiß genau, sie ist nicht die Erste und wird nicht die Letzte mit so einer Verletzung sein”, erzählte Pini. “Das ganze Team ist schon auf die Zukunft fokussiert.”