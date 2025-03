Salzburg gewinnt auch in Bozen

Von: ka

Linz/Bozen – Der EC-KAC glich die Halbfinalserie gegen die Steinbach Black Wings Linz aus. Die Rotjacken setzten sich am Freitag auswärts mit 4:2 durch, Raphael Herburger erzielte einen Doppelpack. Der EC Red Bull Salzburg gewann auch das zweite Duell mit dem HCB Südtirol Alperia. Der amtierende Meister behielt in Bozen mit 3:2 die Oberhand, Peter Schneider traf in der Schlussminute zur Entscheidung.

Zwar gingen die Steinbach Black Wings Linz durch Niklas Würschl (5.) erneut in Führung, doch die Klagenfurter drehten die Partie im Verlauf des ersten Drittels zu ihren Gunsten. Mit einem schönen Backhand-Abschluss sorgte Raphael Herburger für den zwischenzeitlichen Ausgleich, wenig später überraschte Finn van Ee Linz-Goalie Tirronen und stellte damit auf 2:1. Im Mittelabschnitt erzielte Herburger im Fallen den dritten Gäste-Treffer, Logan Roe verkürzte aber nach einer schönen Offensivaktion – beim Stand von 2:3 ging es in die zweite Pause. Im dritten Drittel vergab Feldner die große Chance auf den Ausgleich, Mathias From traf per Empty Netter zum Endstand. Am Sonntag findet Spiel drei in Klagenfurt statt.

Eine äußerst sehenswerte und teilweise hitzige Partie lieferten sich der HCB Südtirol Alperia und der EC Red Bull Salzburg im zweiten Halbfinal-Duell. Für den ersten Treffer sorgte Peter Hochkofler, der in der zwölften Minute von der Strafbank kommend einnetzte. Wenig später erhöhte Benjamin Nissner auf 2:0. Zu Beginn des Mittelabschnitts kassierten die Gäste drei Strafen binnen viereinhalb Minuten. Bozen konnte eine Überzahl nutzen, Braden Christoffer verkürzte. Der HCB scheiterte einige Male an einem erneut starken Atte Tolvanen. Doch gerade als der Salzburg-Goalie eine kurze Unsicherheit zeigte, traf Simon Bourque in der 59. Minute zum Ausgleich. Die Partie ging aber nicht in eine Verlängerung, denn 55 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit überraschte Peter Schneider HCB-Goalie Sam Harvey und sorgte damit für den Game Winner. Am Sonntag übersiedelt die Serie wieder nach Salzburg.

win2day ICE Hockey League, Halbfinale 2 Fr, 21.03.2025:

Steinbach Black Wings Linz – EC-KAC 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Referees: M. NIKOLIC, STERNAT, Bedynek, Durmis

Tor Linz: Würschl (5.), Roe (30.)

Tore KAC: Herburger (8., 26.), van Ee (10.), From (60./EN)

Stand in der “best-of-7”-Serie 1:1

HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Referees: PIRAGIC, SMETANA, Mantovani, Riecken

Tor Bozen: Christoffer (23./PP), Bourque (59.)

Tore Salzburg: Hochkofler (12.), Nissner (16.), Schneider (60.)

Stand in der “best-of-7”-Serie 0:2