Steine donnern auf Stilfser Joch-StraÃŸe – Sperre

Von: luk

Stilfser Joch Heftiger Regen, Wind und Neuschnee über 3.000 Meter haben in der Nacht auf Mittwoch in Norditalien mehrere Erdrutsche ausgelöst. Betroffen sind gleich zwei wichtige Verkehrsadern: die Stilfser Joch-Straße und die Gardesana von Trient in Richtung Riva del Garda.

Auf der Stilfser Joch-Straße stürzten zwischen der 13. und 20. Kehre Felsbrocken und Geröll auf die Fahrbahn. Der Abschnitt zwischen Bagni Vecchi und dem Umbrail-Pass ist auf der lombardischen Seite komplett gesperrt. Glück im Unglück: Niemand wurde verletzt, keine Fahrzeuge wurden getroffen.

Feuerwehr, Carabinieri und Anas-Teams sind im Einsatz, um die Straße so rasch wie möglich wieder freizugeben. Der Zugang zum Stilfser Joch ist derzeit nur über Südtirol oder die Schweiz möglich. „Wir hoffen, die Verbindung heute wieder zu öffnen“, erklärte Umberto Capitani, Verantwortlicher der Seilbahngesellschaft am Stilfser Joch, wo derzeit die Sommer-Skisaison auf dem Gletscher läuft.

Straße zum Gardasee ebenfalls gesperrt

Auch die Gardesana 45bis bis von Trient in Richtung Riva del Garda musste gesperrt werden: Rund 500 Meter nach dem Abzweigung Montevideo, in der Zone Bus de Vela, krachte eine Mure auf die Straße. Zwei Autos wurden beschädigt, verletzt wurde aber zum Glück niemand. Der Verkehr wird umgeleitet – Pkw über Sardagna, Schwerverkehr muss über Rovereto nach Riva.