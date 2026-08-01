Salzburg startet mit Zittersieg in Liga – Sturm lässt Punkte

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Red Bull Salzburg ist erfolgreich in die neue Fußball-Bundesliga-Saison gestartet. Ein Kopftor von Karim Konate in der 89. Minute rettete den Bullen und ihrem neuen Trainer Danny Röhl am Samstag einen 1:0-Auftaktsieg zu Hause gegen den TSV Hartberg. Vizemeister Sturm Graz kam trotz Führung nicht über ein 1:1 bei der WSG Tirol hinaus. Titelverteidiger LASK hatte die Ligasaison am Freitag mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen den GAK eröffnet und ist vorerst Spitzenreiter.

Salzburg hatte bei Röhls Ligapremiere deutlich mehr Spielanteile, münzte diese vor 7.735 Zuschauern aber lange nicht in Tore um. Den Unterschied machte am Ende der in der 69. Minute eingewechselte Konate. Ein erster Kopfball des Stürmers ging noch daneben (79.), ehe sein zweiter Abschluss per Kopf nach Flanke des neuen Linksverteidigers Dominik Schmid doch noch für die Erlösung sorgte. Den Salzburgern gelang damit die Revanche für die 1:3-Heimniederlage gegen Hartberg im letzten Spiel der vergangenen Saison. Der frühere Serienmeister hat weiter seit 2016 kein Liga-Auftaktspiel mehr verloren.

Sturm, in der Champions-League-Qualifikation und im ÖFB-Cup bisher makellos, ging im vierten Pflichtspiel in dieser Saison dagegen erstmals nicht als Sieger vom Platz. Dabei schoss Szymon Wlodarczyk die Steirer programmgemäß in Führung. Jon Gorenc Stankovic hebelte mit einem weiten Pass die Tiroler Defensive aus, Emran Soglo war auf der linken Seite völlig frei und spielte flach zur Mitte, wo der Pole nur noch ins leere Tor vollenden musste (29.).

Sturm verspielt Führung

Die WSG hatte lange Zeit nichts zu melden – bis zu einer Unkonzentriertheit der Grazer in Minute 42. Michael Olakigbe zog unbedrängt in den Sechzehner, ließ Albert Vallci stehen und fügte dem Vizemeister mit einem Schuss ins lange Eck das erste Gegentor in dieser Saison zu. Nach Seitenwechsel erhöhten die Sturm-Profis den Druck, liefen allerdings mit einer bemerkenswerten Regelmäßigkeit ins Abseits oder scheiterten am starken WSG-Goalie Salko Hamzic.

Die Generalprobe für das Drittrunden-Hinspiel der Champions-League-Quali am Mittwoch bei Fenerbahce Istanbul ging für Sturm damit daneben. “Es ist fast ein Rätsel, wie wir es geschafft haben, dieses Spiel nicht zu gewinnen”, sagte Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch. Sein Team ist saisonübergreifend aber immerhin 17 Bewerbspartien ungeschlagen.

Die Wiener Austria startet am Sonntag (17.00 Uhr) beim WAC in die Ligasaison, die SV Ried gastiert zeitgleich bei Aufsteiger Austria Lustenau. Abgeschlossen wird die erste Runde danach (19.00 Uhr) mit einem Heimspiel von Rapid gegen den SCR Altach.