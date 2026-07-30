Salzburg trifft in 3. Europa-League-Quali-Runde auf Pafos

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Red Bull Salzburg bekommt es in der 3. Qualifikationsrunde zur Fußball-Europa-League mit dem Pafos FC zu tun. Der Erstligist aus Zypern schaffte am Donnerstag in Limassol mit einem 4:0-Sieg nach Verlängerung gegen Hajduk Split die Wende. Die Kroaten hatten die erste Partie 2:0 gewonnen. Die Salzburger treten am 6. August auswärts an, das Rückspiel folgt am 13. August in Wals-Siezenheim. Im Kampf um den Einzug in die Ligaphase muss dann noch das Play-off gemeistert werden.

Der Portugiese Guga brachte die Gastgeber in der 40. Minute voran, der 31-jährige spanische Kapitän David Goldar rettete sein Team kurz vor dem Abpfiff in die Verlängerung. Dort traf zuerst der brasilianische Stürmer Biel (93.), ehe Joao Correia (117.) mit Tor Nummer vier alles klarmachte. Pafos hatte in der vergangenen Saison in der Champions League mit zwei Siegen und drei Remis in acht Partien überrascht, den Aufstieg aber knapp verpasst. Salzburg-Trainer Danny Röhl hatte schon bei der Auslosung beiden möglichen Gegnern “sicher einiges an Qualität” attestiert.

Der Verlierer steigt in das Play-off der Conference-League-Qualifikation um, und hat damit ebenfalls weiter die Chance auf eine europäische Ligaphase.