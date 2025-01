Salzburg unterliegt in Bozen, Linz gewinnt bei Pustertal

Das ICE-Geschehen spielte sich am Mittwoch in Südtirol ab

Von: apa

Der österreichische Eishockey-Meister Red Bull Salzburg hat am Mittwoch in einem Spiel der 48. Runde der ICE Hockey League beim HC Bozen eine 0:2-Niederlage kassiert. Während die Gastgeber nach Niederlagen in Graz und Villach wieder voll anschrieben, standen die Salzburger nach drei Siegen diesmal mit leeren Händen da. Und auch die Black Wings Linz agierten in einem Nachtragsspiel der 30. Runde auf Südtiroler Eis, bei den Pustertal Wölfen siegten sie 3:2 nach Verlängerung.

Vor knapp 4.000 in die Arena Bolzano gepilgerten Zuschauern sorgten Anthony Salinitri (48.) und Matt Bradley ins leere Tor (59.) für die Treffer. Die Gäste aus Salzburg bissen sich an der Top-Defensive der Liga die Zähne aus, der schon vor der Partie mit der besten ICE-Fangquote ausgestattete Südtirol-Torhüter Sam Harvey feierte ein “shut-out”. Bozen hielt sich im Duell des Dritten mit dem Vierten den unmittelbaren Verfolger damit vom Leib, sechs Punkte trennen die beiden Clubs. Nach der ersten Saisonniederlage gegen den HCB gastiert Salzburg am Freitag in Villach.

Während mit Fehervar, dem KAC und Bozen die Top drei nun nur ein Punkt trennt, schoben sich die Linzer bei auch nur neun Zählern Rückstand auf die führenden Ungarn wieder in die Top sechs. Die zuletzt gegen Fehervar und den KAC überraschend siegreich gebliebenen Pustertaler wurden durch einen “Overtime”-Treffer von Luka Mayer in die Schranken gewiesen (62.). Sean Brendan Collins hatte die Gäste mit doppelter Ausbeute in Front gebracht (8., 18.), die Südtiroler glichen im Mitteldrittel aus. Auch die ersten beiden Saison-Duelle waren an die Oberösterreicher gegangen.