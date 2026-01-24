Aktuelle Seite: Home > Sport > Scheib greift im RTL-Finale als Halbzeitdritte an
Samstag, 24. Januar 2026 | 11:18 Uhr
Scheib in Spindleruv Mlyn zur Halbzeit Dritte
Von: apa

Realistischerweise haben noch fünf Skirennläuferinnen nach dem ersten Durchgang des Riesentorlaufs in Spindleruv Mlyn Chancen auf den Sieg. Julia Scheib ist Dritte mit 0,26 Sekunden Rückstand auf die Schwedin Sara Hector und 0,24 auf die Schweizerin Camille Rast. Kommt diese nicht in die Top 6 und gewinnt Scheib, dann sichert sich die Steirerin bereits die kleine Kristallkugel. Vierte war Mikaela Shiffrin (+0,43), Fünfte deren US-Landsfrau Paula Moltzan (+0,53).

Die sechstplatzierte Maryna Gasienica-Daniel aus Polen hat bereits 1,36 Sek. Rückstand. “Ich hatte ein schlechtes Gefühl, bin gefühlt bei jedem Tor bissl zu spät gewesen”, sagte Scheib im ORF-TV-Interview. Zweitbeste Österreicherin war Nina Astner (+2,82). Noch deutlich schlechter lief es für die ebenfalls noch um die Olympiateilnahme kämpfenden Ricarda Haaser (+2,97) und Stephanie Brunner (+3,16).

Franziska Gritsch (+4,05) verpasste die Qualifikation für den zweiten Durchgang, ebenso wie die zu Saisonbeginn so starke Neuseeländerin Alice Robinson (+4,28).

