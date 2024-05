Schmirl gewinnt mit Sportgewehr über 300 m liegend EM-Silber

Von: APA/dpa

Der Niederösterreicher Alexander Schmirl hat am Mittwoch zum Start der Schützen-Europameisterschaften in Osijek mit dem Großkaliber-Sportgewehr über 300 m liegend einzeln und mit Österreichs Team Silber geholt. Mit 596,0 Ringen musste sich der 34-Jährige in der Entscheidung dem Slowenen Rajmond Debevec um 2,0 Ringe geschlagen geben. Bernhard Pickl wurde Siebenter (594,0). Schmirl, Pickl und Patrick Diem kamen gemeinsam auf 17.79 Ringe, Gold ging an die Schweiz (1.783).

“Ich bin ein wenig enttäuscht, dass ich heute nicht gewonnen habe, da ich sehr gut vorbereitet war und ein sensationelles Material habe”, sagte Schmirl, er freue sich aber über die zwei Medaillen. Neben dieser und anderen nicht-olympischen Klassen stehen bei diesen Kleinkaliber- und Großkaliber-Titelkämpfen in Kroatien – von Dienstag bis Donnerstag nächster Woche – Entscheidungen in olympischen Klassen an, in denen es um Olympia-Quotenplätze geht – je zwei in 25-m-Pistole Frauen, Schnellfeuerpistole Männer sowie im KK-Dreistellungsmatch Frauen und Männer.

Einen Quotenplatz im KK-Dreistellungsmatch hatte Schmirl im vergangenen August in Baku mit dem Gewinn des WM-Titels geholt. Schon davor im Juni bei den European Games in Wroclaw hatte Martin Strempfl mit dem Luftgewehr einen rot-weiß-roten Quotenplatz für die Sommerspiele in Frankreichs Hauptstadt gesichert. Seit neun Monaten hoffen und warten die österreichischen Schützen nun auf weiteren Zuwachs für das heurige sommerliche Großereignis.