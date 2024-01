Schon wieder Bø: Norweger dominiert Antholz-Auftakt

Die Biathlon-Weltcupwoche in Antholz wurde am Donnerstag mit dem Einzel-Wettkampf der Männer eröffnet. Und endete dabei mit einem bekannten Gesicht als Sieger, dem Norweger Johannes Thingnes Bø, der in der Südtirol Arena einmal mehr seinem Titel „König von Antholz“ gerecht wurde.

Der überragende Norweger hat dem ersten von insgesamt sechs Rennen in der Antholzer Hochburg ganz klar seinen Stempel aufgedrückt: Der 30-Jährige, der seit vielen Jahren im norwegischen Wintersport-Mekka Lillehammer lebt und trainiert, ließ die gesamte Konkurrenz in der Loipe alt aussehen. Zudem blieb er am Schießstand fehlerfrei. So wird es sowieso für alle anderen Biathleten unmöglich, Bø nahe zu kommen. Am Ende stand dem Skandinavier die Siegerzeit von 37:28 Minuten zu Buche.

An der unangefochtenen Vormachtstellung des Gesamtweltcup-Führenden war nicht zu rütteln. Durch diesen Erfolg – es ist sein 10. Einzelsieg hier in der Südtirol Arena und der 96. im Weltcup – baut Bø seinen Vorsprung in der Gesamtwertung weiter aus. Am gefährlichsten wurde dem Norweger heute sein älterer Bruder und Gesamtweltcup-Zweite Tarjei Bø, der im Ziel aber schon einen Rückstand von 1.36 Minuten aufwies. Eine starke Leistung zeigte auch der Deutsche Johannes Kühn, der mit zwei Schießfehlern und einer tollen Laufleistung das Podium komplettierte. Ein weiterer Norweger, Johannes Dale-Skjevdal, wurde Vierter, Rang 5 ging and den Schweden Martin Ponsiluoma.

Tommaso Giacomel bester „Azzurro“

Beim Antholz-Auftakt war wie erwartet Tommaso Giacomel bester „Azzurro“. Der 23-Jährige zielte am Schießstand vier Mal vorbei und belegte am Ende Platz 8, mit 2.38 Minuten Rückstand. Weniger gut lief es hingegen für Lukas Hofer: Der Lokalmatador aus Montal musste sich, trotz einer starken Laufleistung, nach einem sehr schwachen Schießen (gleich acht Fehler) mit dem 65. Rang begnügen. Besser machte es der Ridnauner Patrick Braunhofer, der Platz 36 belegte. Die weiteren Italiener, Elia Zeni und Didier Bionaz, wurden 42. bzw. 49.

Das Weltcup-Programm in der Südtirol Arena wird am Freitag mit dem 12,5-km-Einzel-Rennen der Damen fortgesetzt. Der Start ist um 13.40 Uhr angesetzt.

Biathlon-Weltcup in Antholz (ITA):

15 km Einzelrennen Herren

1. Johannes Thingnes Bø (NOR) 37.28,0 Minuten (0 Fehler)

2. Tarjei Bø (NOR) +1.36,1 (2)

3. Johannes Kühn (GER) + 1.44,0 (2)

4. Johannes Dale-Skjevdal (NOR) +1.47,3 (3)

5. Martin Ponsiluoma (SWE) +1.58,6 (3)

6. Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) + 2.16,4 (2)

7. Danilo Riethmüller (GER) + 2.27,6 (1)

8. Tommaso Giacomel (ITA) + 2.37,7 (4)

9. Artem Pryma (UKR) + 2.38,8 (1)

10. Roman Rees (GER) + 2.41,3 (2)

11. Otto Invenius (FIN) + 2.44,1 (1)

12. Sebastian Stadler (SVI) + 2.46,5 (2)

13. Andrejs Rastorgujevs (LAT) + 2.54,0 (2)

14. Jesper Nelin (SWE) + 2.54,9 (2)

15. Florent Claude (BEL) + 2.55,5 (2)

36. Patrick Braunhofer (ITA) + 4.26,5 (3)

42. Elia Zeni (ITA) + 4.56,9 (3)

49. Didier Bionaz (ITA) + 5.26,3 (6)

65. Lukas Hofer (ITA) + 6.17,4 (8)