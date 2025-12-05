Schwacher Pusterer Auftritt beim Angstgegner

Von: ka

Budapest/Bruneck – Eine ganz schwierige Aufgabe erwartet den HC Falkensteiner Pustertal heute in Budapest: Gegen den Liganeuling musste der HCP bereits zwei Niederlagen einstecken und der FTC Telekom gilt überhaupt als eine der positiven Überraschungen der Saison, liegen die Ungarn doch in ihrer Premierensaison nach der Hälfte der Regular Season nur vier Punkte hinter Platz 6, welcher den direkten Playoffeinzug bedeuten würde. Beim HCP fehlt immer noch Nick Saracino, im Tor steht zum sechsten Mal in dieser Saison Jakob Rabanser. Im Tor der Magyaren startet Bence Balizs.

Leider knüpft der HCP im ersten Drittel nahtlos an die ersten beiden Spiele gegen den Liganeuling an und findet kein Rezept gegen die optimal eingestellten Hausherren. So können sich die Schwarz-Gelben keine einzige nennenswerte Torchance gegen die aufmerksam verteidigenden Ungarn erarbeiten und auf der Gegenseite macht Ferencvaros aus fünf Torschüssen zwei Tore: Bereits in der zweiten Spielminute kann Mihalik unbedrängt direkt im Slot abziehen und schießt am kurzen Eck zum 1:0 für Budapest ein. In der 9. Minute lässt die HCP-Defensive den Ungarn erneut zu viel Platz und Tammela verwertet nach schönem Querpass von Green per Direktabnahme zum 2:0 für Budapest. Bei diesem Stand geht es auch zum ersten Mal in die Kabinen.

Auch im zweiten Drittel ändert sich nicht viel am Spielverlauf, der HCP tut sich schwer offensiv Druck aufzubauen und macht sich durch defensive Schnitzer immer wieder das Leben schwer. So kann in der 25. Minute Green nach einem Puckverlust des HCP auf der blauen Linie alleine auf Rabanser zustürmen, dieser verhindert jedoch mit einer starken Parade das 3:0. In er 32. Minute endlich ein Hoffnungsschimmer für den HCP, denn nach einem energischen Vorstoß von Di Tomaso verwertet Bardreau das perfekte Zuspiel zum 1:3 für die Gäste. Nicht einmal eine Minute später folgt jedoch der nächste tödliche Turnover und Shaw stellt in einem 2 gegen 1 Gegenstoß den alten Dreitorevorsprung wieder her. Drei Minuten später dasselbe Spiel: Deluca fälscht einen Schlenzer von Mantinger von der blauen Linie zum 2:4 ab, nach der xten Undiszipliniertheit der Schwarz-Gelben gelingt Ferencvaros jedoch gerade einmal eine halbe Minute später in Überzahl das 5:2, als Mihalik einen Blueliner von Bengtsson zum nächsten Treffer für die Magyaren abfälscht.

Wer sich im Schlussabschnitt eine Aufholjagd erwartet wird enttäuscht, der HCP agiert nämlich erneut zu undiszipliniert, handelt sich eine Strafe nach der anderen ein und kassiert in doppelter Überzahl sogar noch das 6:2 durch Coulter in der 47. Spielminute. Die Ungarn spielen die restliche Zeit routiniert herunter, Purdeller gelingt mit einem schön verwandelten Penalty zwar noch Ergebniskosmetik, aber Ferencvaros stellt mit einem Empty Net Treffer durch Brady Shaw den Viertorevorsprung wieder her und somit endet das Spiel mit einem auch in dieser Höhe verdienten 7:3 Sieg für den Ferencvárosi TC.

Weiter geht es bereits morgen um 18 Uhr mit dem nächsten schweren Auswärtsspiel in Linz. Bei den Black Wings wird es eine deutliche Leistungssteigerung brauchen, um doch noch den einen oder anderen Punkt vor der Nationalteampause zu ergattern. Auf geht’s Wölfe!

FTC-Telekom – HC Falkensteiner Pustertal 7:3 (2:0, 3:2, 2:1)

Referees: HLAVATY, SMETANA, Gatol, Moidl

Goals FTC: Mihalik (1./1:36, EQ; 2./29:31, EQ; 2./37:11, PP1), Tammela (1./8:07, EQ), Bardeau (2./32:13, PP1), Coulter (3./46:51, PP2), Shaw (3./57:48, EQ)

Goals HCP: Deluca (2./36:35, EQ), Purdeller (3./57:37, EQ)