Schwärzler verfehlt großes Ziel: Aus im Paris-Halbfinale

Von: apa

Joel Schwärzler hat in seinem letzten Jahr als Junior sein großes Ziel bei den French Open verfehlt. Der 18-jährige Vorarlberger, der als aktuell heißeste rot-weiß-rote Tennis-Aktie gilt, musste sich am Freitag im Halbfinale des Junior-Grand-Slam-Turniers in Paris dem US-Amerikaner Kaylan Bigun beugen. Schwärzler verlor nach 1:43 Stunden mit 6:2,3:6,4:6.

Der frühere U16-Europameister, der vor Kurzem in Skopje bereits seinen ersten ATP-Challenger gewonnen hat, hatte vor dem Turnier, einem seiner letzten bei den Junioren, den Titel als großes Ziel genannt. Gemeinsam mit dem Norweger Nicolai Budkov Kjaer spielt Schwärzler auch noch im Doppel-Semifinale. Der Linkshänder, betreut von Jürgen Melzer, hatte am Freitag noch vor dem Spiel besondere Unterstützung aus Kitzbühel bekommen. Schwärzler erhielt eine Wildcard und gibt dort im Juli sein Debüt auf der ATP-Tour.