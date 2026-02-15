Schwede Ponsiluoma holt Biathlon-Verfolgungs-Gold

Von: apa

Der Olympiasieger in der Biathlon-Verfolgung der Männer heißt Martin Ponsiluoma. Der Schwede holte sich am Sonntag in Antholz sein erstes Olympia-Gold nach einem Fehlschuss im 12,5-km-Rennen und das erste für sein Land seit 16 Jahren. Er gewann 20,6 Sekunden vor dem Norweger Sturla Holm Laegreid (2 Fehlschüsse) und 29,7 vor dem lange führenden Franzosen Emilien Jacquelin (3). Das Österreicher-Trio schaffte es nicht in die Top 30 und fehlt im Massenstartrennen.

Der zweifache Verfolgungs-Weltmeister Jacquelin vergab seine Goldchance im überhasteten, letzten Stehend-Schießen mit zwei Fehlern und wurde auch noch von Laegreid überholt. Ponsiluoma traf hingegen seine letzten fünf Schuss und holte nach Massenstart-Silber 2022 seine zweite Olympia-Medaille.

Bester Österreicher des qualifizierten Trios war “Oldie” Simon Eder, der acht Tage vor seinem 43. Geburtstag nach 3 Fehlschüssen knapp drei Sekunden unmittelbar vor Fabian Müllauer 36. wurde. Patrick Jakob verpatzte eine bessere Platzierung schon beim zweiten Liegendschießen mit drei Fehlern und wurde nur 55. Eder schraubte übrigens seine Anzahl an Olympiarennen auf 26 und zog mit Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen (NOR) gleich.s