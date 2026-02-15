Aktuelle Seite: Home > Sport > Schwede Ponsiluoma holt Biathlon-Verfolgungs-Gold
Ponsiluoma (M) holte Gold für Schweden

Schwede Ponsiluoma holt Biathlon-Verfolgungs-Gold

Sonntag, 15. Februar 2026 | 12:14 Uhr
Ponsiluoma (M) holte Gold für Schweden
APA/APA/AFP/ODD ANDERSEN
Schriftgröße

Von: apa

Der Olympiasieger in der Biathlon-Verfolgung der Männer heißt Martin Ponsiluoma. Der Schwede holte sich am Sonntag in Antholz sein erstes Olympia-Gold nach einem Fehlschuss im 12,5-km-Rennen und das erste für sein Land seit 16 Jahren. Er gewann 20,6 Sekunden vor dem Norweger Sturla Holm Laegreid (2 Fehlschüsse) und 29,7 vor dem lange führenden Franzosen Emilien Jacquelin (3). Das Österreicher-Trio schaffte es nicht in die Top 30 und fehlt im Massenstartrennen.

Der zweifache Verfolgungs-Weltmeister Jacquelin vergab seine Goldchance im überhasteten, letzten Stehend-Schießen mit zwei Fehlern und wurde auch noch von Laegreid überholt. Ponsiluoma traf hingegen seine letzten fünf Schuss und holte nach Massenstart-Silber 2022 seine zweite Olympia-Medaille.

Bester Österreicher des qualifizierten Trios war “Oldie” Simon Eder, der acht Tage vor seinem 43. Geburtstag nach 3 Fehlschüssen knapp drei Sekunden unmittelbar vor Fabian Müllauer 36. wurde. Patrick Jakob verpatzte eine bessere Platzierung schon beim zweiten Liegendschießen mit drei Fehlern und wurde nur 55. Eder schraubte übrigens seine Anzahl an Olympiarennen auf 26 und zog mit Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen (NOR) gleich.s

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Zwei Wolfsentnahmen pro Jahr sind für Südtirol untragbar“
Kommentare
56
„Zwei Wolfsentnahmen pro Jahr sind für Südtirol untragbar“
Trump und Milei fallen Meloni in den Rücken
Kommentare
34
Trump und Milei fallen Meloni in den Rücken
Wierers völlig verkorkster Tag in Antholz
Kommentare
23
Wierers völlig verkorkster Tag in Antholz
Parade gegen Männergewalt an Frauen in Meran
Kommentare
22
Parade gegen Männergewalt an Frauen in Meran
Merz für Befreiung Europas aus US-Abhängigkeit
18
Merz für Befreiung Europas aus US-Abhängigkeit
Anzeigen
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 