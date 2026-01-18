Schwerer Bob-Sturz in Altenberg: Baumgartner bleibt unverletzt

Von: luk

Altenberg – Schreckmoment beim Bob-Weltcup in Altenberg in Sachsen: Der Bobpilot Patrick Baumgartner aus Pfalzen in Südtirol ist beim letzten Weltcuprennen vor den Olympischen Spielen schwer gestürzt.

Der italienische Viererbob verlor bereits kurz nach dem Start die Kontrolle, prallte mehrfach gegen die Bande und kippte zur Hälfte des Laufes bei rund 115 km/h um. Der 210 Kilogramm schwere Schlitten rutschte anschließend mehrere Sekunden seitlich die Bahn hinunter. Im Video zu sehen ab Minute 19.

Nach ersten Informationen blieb Baumgartner mit seinem Team weitgehend unverletzt. Gegenüber dem TV-Sender Rai Südtirol erklärte der Pilot, er habe beim Einstieg versehentlich das linke Lenkseil mit dem Fuß gelöst und dadurch die Kontrolle verloren.