Serie B: FC-Südtirol gegen Como endet 1:1

Bozen – Der FC-Südtirol ist heute im Drususstadion gegen die Elf aus Como aufgelaufen.

Anstoß war um 14.00 Uhr. Die Partie ging mit einem 1:1 aus. Damit holen die Weiß-Roten einen weiteren wichtigen Punkt.

In der 69. Minute gingen die Südtiroler durch ein Tor von Giovanni Zaro in Führung. Den Sieg verhinderte Como durch einen Elfmeter in Minute 90.

Mehr in Kürze…