Seriensieger schlagen auch in Deutschnofen zu

Deutschnofen – Mit den Rennen im Doppelsitzer und im Einsitzer der Damen wurde am Samstag in Deutschnofen/Nova Ponente (ITA) der FIL Weltcup im Rennrodeln auf Naturbahn fortgesetzt. Auch auf der vierten Station setzten sich in beiden Rennen die Seriensieger Patrick Pigneter/Florian Clara (ITA) und Evelin Lanthaler (ITA) durch.

Patrick Pigneter/Florian Clara (ITA) setzten auf der 785 Meter lange „Pföslriep“-Bahn ihre Siegesserie fort. Die Rekordsieger feierten im vierten Rennen ihren vierten Saisonsieg, in 1.55,33 Minuten verwiesen sie bei ihrem 64. Weltcupsieg die Brüder Patrick Lambacher/Matthias Lambacher (ITA) um 0,47 Sekunden auf den zweiten Platz. Für die amtierenden Europameister war es der erste Podestplatz in dieser Saison. Platz drei ging an die Russen Pavel Porshnev/Ivan Lazarev (+0,58 Sekunden). Porshnev/Lazarev zeigen sich zwei Wochen vor den Europameisterschaften in Laas/Lasa (ITA) in aufsteigender Form, im zweiten Lauf fuhren die Routiniers Bestzeit und verdrängten die Cousins Fabian Achenrainer/Simon Achenrainer (AUT/+0,70) noch vom Podium.

„Das war heute ein Arbeitssieg, der erste Lauf war gut, aber im zweiten Lauf zeigten wir nicht unsere beste Leistung“, analysierte Patrick Pigneter selbstkritisch.

In der Gesamtwertung führen Pigneter/Clara nach vier von sieben Rennen mit dem Maximum von 400 Punkten, vor Achenrainer/Achenrainer (285) und Porshnev/Lazarev (225).

Einen Heimsieg gab es auch im Einsitzer der Damen. Seriensiegerin Evelin Lanthaler (ITA) holte in 1.48,98 Minuten ihren vierten Saisonsieg, insgesamt ist es der 35. Weltcupsieg für die 30-Jährige. Mit einem Kraftakt im zweiten Lauf verbesserte sich die Russin Ekaterina Lavrenteva von Zwischenrang drei auf Platz zwei, für die amtierende Vizeweltmeisterin ist es der erste Podestplatz in dieser Saison. Von Zwischenrang fünf auf Platz drei verbessert hat sich Lokalmatadorin Greta Pinggera (ITA), während Lisa Walch (GER) von Rang zwei auf fünf durchgereicht wurde.

„Die Mädels schlafen nicht, vor allem im zweiten Lauf waren die Abstände sehr knapp. Auf dieser Bahn kostet selbst der kleinste Fehler viel Zeit. Jetzt freue ich mich auf die Europameisterschaften in Laas in zwei Wochen. Da will ich meinen Titel verteidigen“, gibt Lanthaler die Marschroute vor.

In der Gesamtwertung liegt Lanthaler nach vier Saisonsiegen mit dem Maximum von 400 Punkten klar in Führung, dahinter folgen Walch und Pinggera gleichauf mit 295 Punkten auf Platz zwei.

Am Sonntag stehen beim FIL Weltcup im Rennrodeln auf Naturbahn das Rennen im Einsitzer der Herren und der Teambewerb auf dem Programm.

Alle Rennen können auf der Homepage des Internationalen Rennrodelverbandes unter https://www.fil-luge.org/de/live-streaming-naturbahn im Livestream verfolgt werden.

Das Programm:

Sonntag, 30. 01.2022

09.00 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Herren

11.00 Uhr: Finallauf Einsitzer Herren, anschließend Blumenzeremonie und Siegerehrung

13.00 Uhr: Teambewerb, anschließend Blumenzeremonie und Siegerehrung

Top-Drei Doppelsitzer, 29.01.2022

1. Patrick Pigneter/Florian Clara (ITA) 1.55,33 Minuten

2. Patrick Lambacher/Matthias Lambacher (ITA) +0,47 Sekunden

3. Pavel Porshnev/Ivan Lazarev (RUS) +0,58 Sekunden

Top-Drei Einsitzer Damen, 29.01.2022

1. Evelin Lanthaler (ITA) 1.48,98 Minuten

2. Ekaterina Lavrenteva (RUS) +0,70 Sekunden

3. Greta Pinggera (ITA) +0,87 Sekunden