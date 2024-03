Shamil Borchashvili bei Grand Slam in Taschkent Zweiter

Platz zwei für Borchashvili in Taschkent

Shamil Borchashvili hat am Samstag mit Platz zwei in der Gewichtsklasse bis 81 kg beim Judo-Grand-Slam-Turnier in Taschkent auf dem Weg zu den Sommerspielen nach Paris viele Punkte für die Rangliste erobert. Der Olympia-Bronzemedaillengewinner musste sich erst im Finale dem Weltranglisten-Ersten Matthias Casse aus Belgien geschlagen geben, für den 28-jährigen Oberösterreicher war es die vierte Niederlage im vierten Duell.

Im Halbfinale hatte sich Borchasvhili gegen Omar Rajabli aus Aserbaidschan durchgesetzt, um den Poolsieg gab er Sagi Muki aus Israel das Nachsehen. Das Turnier zählt zu den liebsten des Oberösterreichers, die meist voll besetzte Arena fasst 12.500 Zuschauer. Auch 2023 wurde er beim Grand Slam Zweiter, 2022 gewann er WM-Bronze.