Aktuelle Seite: Home > Sport > Shootingstar Paco Rassat schlägt in Adelboden zu
Slalom-Weltcup

Shootingstar Paco Rassat schlägt in Adelboden zu

Sonntag, 11. Januar 2026 | 15:43 Uhr
Paco Rassat feierte seinen ersten Weltcuperfolg
APA/APA/Lehtikuva/RONI REKOMAA - archiv
Schriftgröße

Von: mk

Adelboden – Paco Rassat ist der Senkrechtstarter im diesjährigen Slalom-Weltcup. Der Franzose hat seiner jungen Karriere am Sonntag in Adelboden einen weiteren prestigeträchtigen Sieg dazugefügt. Mehr lest ihr auf SportNews.bz!

