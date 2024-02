Sieben Südtiroler bei Italienmeisterschaft mit dabei

Ancona – Am Wochenende findet in Ancona die Leichtathletik-Hallen-Italienmeisterschaft der allgemeinen Klasse statt. Sieben einheimische Athleten treten die Reise in die Marken an, außerdem sind mehrere Sportler des Athletic Club 96 Bozen mit dabei.

Hunderte Athleten kämpfen am Samstag und Sonntag um 28 Italienmeister-Titel. Für einige „Azzurri“ sind die Titelkämpfe auch schon ein erster Vorgeschmack im Hinblick auf dieses intensive Wettkampfjahr mit drei großen Highlights: Anfang März steht in Glasgow die Hallen-Weltmeisterschaft an, im Juni geht in Rom die Leichtathletik-EM über die Bühne und im August finden in Paris die Olympischen Spiele statt.

In den Einzelwettbewerben scheint beim Athletic Club Stabhochspringer Nicolò Fusaro auf, außerdem starten für den Bozner Verein die beiden Sprint-Hoffnungen Lorenzo Ianes und Jacques Riparelli. Gespannt sein kann man auch auf den Auftritt von Dreispringer Federico Lorenzo Bruno, der mit 16.26 m die drittbeste Weite vorweist. Auch eine Staffel-Mannschaft ist über 4×2 Runden gemeldet. Der 24-jährige Bozner Stabhochspringer Fusaro hat hingegen eine Top-Ten-Platzierung im Visier. Die besten Athleten bringen es auf 5.20 m, der Südtiroler ist hingegen mit 4.90 m gemeldet.

Die weiteren Südtiroler Hoffnungen

Mit dabei sind auch die drei Aushängeschilder des SV Lana, Simon Zandarco, Linda Maria Pircher und Nathalie Kofler. Der 25-jährige Gargazoner Zandarco hat im Siebenkampf durchaus Chancen auf eine Spitzen-Platzierung. Im Fünfkampf der Frauen geht Pircher zwar als Außenseiterin ins Rennen, die Athletin aus Burgstall ist aber nie zu unterschätzen und peilt ebenfalls ein gutes Ergebnis an. Gleich wie Nathalie Kofler. Die Stabhochspringerin aus Lana ist mit 4.00 m gemeldet (7. in der Meldeliste). 400-m-Ass Petra Nardelli aus Eggen präsentiert sich mit einer Zeit von 54.02 Sekunden, fürs Podium kommen aber andere Athletinnen in Frage. Mit dabei ist auch Anna Menz: Die Marlinger Weitspringerin von der Atletica Firenze brachte es heuer bereits auf 5.93 m.

Alle Südtiroler bei der Hallen-Italienmeisterschaft in Ancona

Herren

60m: Lorenzo Ianes (Athletic Club 96 Bozen) 6.74

60m: Jacques Riparelli (Athletic Club 96 Bozen) 6.79

800m: Federico Mogetti (Athletic Club 96 Bozen) 1:53.67

3000m: Edoardo Melloni (Athletic Club 96 Bozen) 8:12.45

Hoch: Mattia Meneghini (CSS Leonardo da Vinci) 2.10

Hoch: Alberto Murari (Athletic Club 96 Bozen) 2.10

Drei: Federico Lorenzo Bruno (Athletic Club 96 Bozen) 16.26

Stab: Nicolò Fusaro (Athletic Club 96 Bozen) 4.90

Gehen 5km: Niccolò Coppini (Athletic Club 96 Bozen) 21:05.49

Kugel: Danilo D’Alessandro (Athletic Club 96 Bozen) 15.67

Staffel 4×2 Runden: Athletic Club 96 Bozen (Michele Tricca, Joao Carlos Pina Barros, Federico Mogetti, Mirko Tomasi)

Siebenkampf: Simon Zandarco (SV Lana) 5.137

Damen

400m: Petra Nardelli (LC Bozen) 54.02

Weit: Anna Menz (Atletica Firenze) 5.93

Stab: Nathalie Kofler (SV Lana) 4.00

Fünfkampf: Linda Maria Pircher (SV Lana) 3.879