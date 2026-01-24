Sieg für Doppelsitzer Egle/Kipp in Oberhof

Von: apa

Selina Egle/Lara Kipp haben am Samstag beim Rodel-Weltcup in Oberhof den Doppelsitzerbewerb gewonnen. Die Österreicherinnen zeigen sich vor den Olympischen Spielen weiterhin in Hochform. Rang zwei gab es für die Deutschen Elisa-Marie Storch/Pauline Patz (+0,155 Sek.), drei für Andrea Vötter/Marion Oberhofer (ITA/+0,164). Bei den Männern wurden hinter den Deutschen Tobias Wendl/Tobias Arlt die ÖRV-Duos Wolfgang Kindl/Thomas Steu Zweite und Juri Gatt/Riccardo Schöpf Dritte.

Egle/Kipp führen in der Gesamtwertung nach sieben von neun Bewerben mit 640 Punkten vor den Deutschen Dajana Eitberger/Magdalena Matschina (508). “Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen, weil wir uns im Training nicht so leicht getan haben. Wir sind megahappy. Es war richtig schwer heute, wir waren am Limit”, sagte Egle, die mit ihrer Schlittenpartnerin bei der EM vor einer Woche in Oberhof Silber gewonnen hatte.