Sieg für Filip Schenk

Gröden – Die Italienmeisterschaft im Lead-Klettern gewinnt Filip Schenk aus Gröden. Gute Platzierungen erzielen Michael Piccolruaz und Fritz Engele. Bei den Damen ist Vanessa Kofler als Neunte beste Südtirolerin. Die Italienmeisterschaft fand am 27. und 28. Mai in Pero bei Mailand statt.

Filip Schenk aus Gröden wird seiner Favoritenrolle gerecht und gewinnt die Italienmeisterschaft in Lead, dem Schwierigkeitsklettern. Er hat den Boulder Weltcup in Salt Lake City ausgelassen, um sich auf die Lead-Saison vorzubereiten. Nachdem er am vergangenen Wochenende bei der Italienmeisterschaft ein ausgezeichnetes Ergebnis erzielte, startet er motiviert in die Weltcupsaison. Diese beginnt im Juli.

So wie Filip Schenk stammt auch Michael Piccolruaz aus Gröden und startet für Fiamme Oro, der Sportgruppe der Polizei. Piccolruaz wird Sechster. Gleich hinter ihm erreicht Fritz Engele vom AVS Meran den siebten Platz. Der erst 15-jährige Engele schafft es zum ersten Mal ins Finale der Erwachsenen, und das beim wichtigsten nationalen Wettbewerb. Von den zehn Athleten im Finale ist er der Jüngste.

Bei den Damen ist Vanessa Kofler die einzige Südtirolerin, die es ins Finale schafft. Kofler ist Jugendathletin und startet für den AVS Passeier. Ihr gelingt ein unglaublich starkes Semifinale und sie landet auf dem 4. Platz. Im Finale fällt sie auf den neunten Rang zurück.

Bei den Damen siegt Laura Rogora von Fiamme Oro.

Bald kommen die besten Athletinnen und Athleten nach Brixen zum Heimweltcup (9. bis 11. Juni). Mit dabei sind die beiden heimischen Athleten Filip Schenk und Michael Piccolruaz. In Brixen dabei sind auch Laura Rogora, Giorgia Tesio und Camilla Moroni, die drei standen bei der Italienmeisterschaft in Pero auf dem Podium.

Ergebnisse

1. Filip Schenk

2. Giorgio Tomatis

3. Giorgio Bendazzoli

1. Laura Rogora

2. Giorgia Tesio

3. Camilla Moroni

Platzierungen der Südtiroler:innen

1. Platz für Filip Schenk

6. Platz Michael Piccolruaz

7. Fritz Engele, AVS Meran

11. Samuel Perntaler, AVS Brixen

19. Hannes Grasl, AVS Passeier

9. Vanessa Kofler, AVS Passeier

15. Matilda Liu‘ Moar, AVS Brixen

16. Lena Trojer, AVS Meran

18. Bettina Dorfmann, AVS Brixen

20. Elsa Giupponi und 21. Leni Klotzner, beide AVS Meran

24. Veronika Cagol, AVS St. Pauls

