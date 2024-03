Silber und Bronze für Österreichs Schützen bei EM in Györ

Die Sportschützen Sylvia Steiner und Richard Zechmeister haben bei den Europameisterschaften in Györ in der olympischen Disziplin Mixed Team Luftpistole die Silbermedaille gewonnen. Das rot-weiß-rote Duo, das 2022 WM-Gold geholt hatte, musste sich am Freitag im Finale nur den Ukrainern Olena Kostewytsch/Oleg Omeltschuk geschlagen geben. Kurz zuvor hatte sich Luftgewehrschütze Martin Strempfl in Ungarn Bronze gesichert und damit sein erstes EM-Edelmetall gewonnen.

“Im Finale waren einige Schüsse sehr schlecht, mit dem zweiten Platz können wir aber sehr zufrieden sein”, sagte Zechmeister. Auch Steiner war nicht überglücklich. “Im Finale war ich wie immer sehr nervös. Die Silbermedaille passt, aber ist natürlich noch ausbaufähig”, betonte die 41-Jährige.

Strempfl kam auf 227,7 Ringe, am Ende musste sich der Weltranglisten-Zweite im Finale nur dem Slowaken Patrik Jany (251,2) und Lokalmatador Istvan Peni (249,7) geschlagen geben. “Ich bin sehr froh, endlich eine EM-Medaille gewonnen zu haben”, sagte der 39-jährige Steirer glücklich. “Im Finale hatte ich gute Phasen und ich habe gekämpft, mein Bestmögliches zu geben. Viel positive Energie kam vom Team, das mich während des Finales lautstark unterstützt hat”, ergänzte Strempfl, der bereits einen Olympia-Quotenplatz für die Sommerspiele in Paris fix hat.

Bei den Frauen erreichte Marlene Pribitzer beim Sieg der Deutschen Anna Janssen mit dem Luftgewehr das Finale und dort mit Rang acht ihr bestes EM-Einzel-Ergebnis.