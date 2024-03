Sinner macht italienischer Fußball-Nationalelf eine Freude

Miami – Jannik Sinner, Tennis-Superstar aus Südtirol, überraschte die italienische Fußballnationalmannschaft während ihres Trainings in Miami. Der begeisterte Sportfan, besonders von Fußball und seinem Lieblingsverein AC Milan, besuchte die “Azzurri” während seiner Vorbereitung auf das Masters-Turnier in der gleichen Stadt.

Sinner wurde laut der Nachrichtenagentur Ansa herzlich von Nationalcoach Luciano Spalletti, Verbandspräsident Gabriele Gravina und Delegationsleiter Gianluigi Buffon empfangen und verbrachte einige Zeit im Stadion, wo er sich mit mehreren Spielern unterhielt.

Sinner plant möglicherweise auch am Testspiel der “Azzurri” gegen Venezuela am Donnerstagabend dabei zu sein, sofern es seine Termine zulassen. Italien wird dann am Sonntag gegen Ecuador spielen, allerdings in New York.

Für Sinner steht sein Eintritt ins Turniergeschehen in Miami am Freitag oder Samstag bevor. Sein erster Gegner wird entweder der Argentinier Pedro Cachin oder der italienische Qualifikant Andrea Vavassori sein.