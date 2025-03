Sinner mit neuem Manager und weiter an der Spitze der ATP-Weltrangliste

Von: luk

Bozen – Der Weltranglistenerste Jannik Sinner hat einen Wechsel in seinem Management-Team vollzogen. Lawrence Frankopan, CEO der Agentur StarWing Sports, wird nicht länger für die kommerziellen Aktivitäten des Südtirolers verantwortlich sein. Diese Aufgabe übernimmt ab sofort Alex Vittur, Gründer der Management-Agentur Avima.

Frankopan erklärte, dass er aufgrund seiner langfristigen Verpflichtungen bei StarWing Sports das Angebot, exklusiv für Avima zu arbeiten, nicht annehmen konnte. „Ich bin dankbar, dass ich mit Jannik zusammenarbeiten durfte, und stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben“, so Frankopan. Auch Sinner bedankte sich für die jahrelange Unterstützung und betonte, dass StarWing Sports eine entscheidende Rolle in seiner Karriere gespielt habe.

Sportlich läuft es für den 22-Jährigen weiterhin glänzend. Nach dem Masters 1000 in Indian Wells hat Sinner seinen Vorsprung in der ATP-Weltrangliste ausgebaut. Er führt nun mit 3.385 Punkten vor dem Deutschen Alexander Zverev und liegt 4.420 Punkte vor dem Spanier Carlos Alcaraz.

Damit ist er nicht nur weiterhin unangefochten die Nummer eins der Welt, sondern wird nach dem Masters in Miami auch Andy Murray (41 Wochen) und Gustavo Kuerten (43 Wochen) in der Liste der Spieler mit den meisten Wochen an der Spitze überholen. Damit steigt Sinner zum 13. Spieler mit den meisten Wochen als Weltranglistenerster auf, seit die Computer-Rangliste 1973 eingeführt wurde.

Sinner verbüßt derzeit eine mehrwöchige Sperre wegen eines Dopingfalls. Bekanntermaßen gelangte über die Haut ein nicht erlaubter Stoff in den Körper des Sextners. Sein Physiotherapeut hatte wegen einer Wunde am Finger eine Salbe verwendet und dann Sinner behandelt.

Bis zu den Internazionali BNL d’Italia in Rom wird Sinner laut Ansa allerdings einige Punkte aus dem Vorjahr verlieren – darunter jene aus seinen Erfolgen in Miami, Monte-Carlo und Madrid. Dennoch bleibt die Konkurrenz weit zurück, und die Chancen von Zverev und Alcaraz, ihn vor dem Turnier in Rom zu überholen, sind gering.