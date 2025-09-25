Aktuelle Seite: Home > Sport > Sinner startet mit souveränem Sieg in Peking
Achtelfinale der China Open erreicht

Sinner startet mit souveränem Sieg in Peking

Donnerstag, 25. September 2025 | 15:14 Uhr
Jannik Sinner WImbledon
X/janniksin
Schriftgröße

Von: luk

Peking – Jannik Sinner hat bei den China Open in Peking einen gelungenen Auftakt gefeiert. Der Südtiroler besiegte am Donnerstag den Kroaten Marin Čilić in weniger als eineinhalb Stunden klar in zwei Sätzen mit 6:2, 6:2.

Für Sinner war es das erste Match seit seiner Niederlage im Finale der US Open. Gegen den 97. der Weltrangliste ließ die Nummer zwei der Welt von Beginn an erkennen, dass sie den Ton auf dem Court angeben würde. Zwar konnte Čilić in den ersten Spielen mit seinem starken Aufschlag noch mithalten, doch ab dem 2:2 übernahm Sinner die Kontrolle. Mit konsequentem Angriffsspiel und vielen Fehlern auf Seiten des Kroaten sicherte er sich den ersten Satz mit 6:2.

Auch im zweiten Durchgang dominierte der 24-Jährige aus Sexten. Nach einem frühen Break zog Sinner rasch auf 5:1 davon.

Im Achtelfinale trifft Sinner nun auf den Franzosen Térence Atmane, den er zuletzt im Halbfinale von Cincinnati bezwungen hatte.

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Fratelli d’Italia bringt Steuer für Kühe ins Spiel
Kommentare
96
Fratelli d’Italia bringt Steuer für Kühe ins Spiel
In den Dolomiten hat man genug von PS-Paraden auf den Pässen
Kommentare
43
In den Dolomiten hat man genug von PS-Paraden auf den Pässen
Trump kritisiert EU-Migrationspolitik und erwähnt Österreich
Kommentare
43
Trump kritisiert EU-Migrationspolitik und erwähnt Österreich
Bei trockenem Wetter: Dieser Winterreifen ist unbrauchbar
Kommentare
31
Bei trockenem Wetter: Dieser Winterreifen ist unbrauchbar
Panne bei Wasserstoffbus: Genau an wichtigem Verkehrsknotenpunkt 
Kommentare
30
Panne bei Wasserstoffbus: Genau an wichtigem Verkehrsknotenpunkt 
Anzeigen
Die Schule der magischen Tiere 4
Die Schule der magischen Tiere 4
ab 25. September im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 