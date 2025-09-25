Sinner startet mit souveränem Sieg in Peking

Von: luk

Peking – Jannik Sinner hat bei den China Open in Peking einen gelungenen Auftakt gefeiert. Der Südtiroler besiegte am Donnerstag den Kroaten Marin Čilić in weniger als eineinhalb Stunden klar in zwei Sätzen mit 6:2, 6:2.

Für Sinner war es das erste Match seit seiner Niederlage im Finale der US Open. Gegen den 97. der Weltrangliste ließ die Nummer zwei der Welt von Beginn an erkennen, dass sie den Ton auf dem Court angeben würde. Zwar konnte Čilić in den ersten Spielen mit seinem starken Aufschlag noch mithalten, doch ab dem 2:2 übernahm Sinner die Kontrolle. Mit konsequentem Angriffsspiel und vielen Fehlern auf Seiten des Kroaten sicherte er sich den ersten Satz mit 6:2.

Auch im zweiten Durchgang dominierte der 24-Jährige aus Sexten. Nach einem frühen Break zog Sinner rasch auf 5:1 davon.

Im Achtelfinale trifft Sinner nun auf den Franzosen Térence Atmane, den er zuletzt im Halbfinale von Cincinnati bezwungen hatte.