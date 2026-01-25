Sinner textete mit Franzoni kurz vor seinem Sieg auf der Streif

Von: mk

Sexten – Nach seinem Sieg bei der Abfahrt in Kitzbühel hat Giovanni Franzoni ein überraschendes Geständnis abgelegt. Südtirols Tennis-Star Jannik Sinner soll sich demnach kurz vor dem Rennen spontan bei ihm gemeldet haben. „Das hat mir die nötige Motivation gegeben“, erklärte Franzoni.

Der Italiener gewann am Samstag mit einem Husarenritt auf der Streif das traditionelle Hahnenkamm-Rennen und schnappte Weltcup-Dominator Marco Odermatt den ersten Abfahrtssieg in Kitzbühel weg. Franzoni triumphierte sieben Hundertstel vor dem Schweizer Super-G-Sieger und dem Franzosen Maxence Muzaton (+0,39 Sek.).

Wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt, ist der Kontakt durch einen Artikel zustande gekommen, der erst kürzlichen erschienen war. Diesem zufolge hatte es zwischen Franzoni und Sinner sogar einmal ein direktes Duell gegeben: Im Jahr 2009, als der Sextner erst sieben Jahre alt war und sich noch dem Skifahren widmete, schlug er Franzoni bei einem Rennen.

„Ich habe ihm darauf geschrieben, weil ich bemerkt habe, dass er mir auf Instagram folgt“, erzählt Franzoni über seinen ersten Kontakt mit dem aktuellen Weltranglistenzweiten. Nach dem Training sei es laut Franzoni zu dem Austausch gekommen.

Sinner sei wirklich ein toller Mensch, schwärmt der Skifahrer. „Er hat mich gelobt, mir viel Mut gemacht und mir auch seine Nummer gegeben. Man sieht, dass er spontan sein kann. Eine Nachricht, von so einem Champion zu erhalten, kann dich nur motivieren“, erklärte Franzoni.