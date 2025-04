Sinner zurück auf dem Court

Von: Ivd

Monte Carlo – Nach einer wetterbedingten Zwangspause und seinem vorübergehenden Rückzug aus dem Tenniszirkus ist Jannik Sinner wieder zurück auf dem Platz – und das mit einem Lächeln. Bei strahlendem Sonnenschein in Monte Carlo absolvierte der Südtiroler Weltranglistenerste diese Woche seine ersten intensiveren Trainingseinheiten unter freiem Himmel.

Zunächst hatte sich der 23-Jährige, der derzeit auf sein Comeback nach dem Clostebol-Zwischenfall hinarbeitet, auf Indoor-Courts in Beaulieu-sur-Mer vorbereitet. Doch seit dem Wetterumschwung nutzt Sinner nun die Sandplätze im benachbarten Monte Carlo – mit prominenter Unterstützung: Der britische Profi Jack Draper stand ihm im Training zur Seite.

Danke Jack!

„Wieder auf dem Platz, danke Jack“, schrieb Sinner zu einem gemeinsamen Foto mit Draper, das er gut gelaunt auf Social Media postete. Es zeigt den Ausnahmeathleten entspannt und motiviert – ein wichtiges Zeichen vor seinem geplanten Wettkampf-Comeback bei den Rom Masters im Mai. Dort wird er zum ersten Mal nach seiner Pause wieder offiziell an einem Turnier teilnehmen.

Nach dem Heimturnier in Rom stehen bereits weitere Stationen auf Sinners Comeback-Fahrplan: darunter das ATP-Turnier in Hamburg und das Grand Slam in Paris – zwei bedeutende Prüfsteine auf Sand für den gebürtigen Sextner.

Sinners Konkurrenz

Während Sinner seine Rückkehr vorbereitet, läuft die internationale Tennissaison auf Hochtouren: Carlos Alcaraz hat in Barcelona das Halbfinale erreicht, Alexander Zverev steht in München ebenfalls unter den letzten Vier. Die Tenniswelt dreht sich weiter – aber viele Blicke richten sich schon jetzt auf das Comeback des Mannes, der als Hoffnungsträger einer neuen Tennisgeneration gilt.