Sinner zurück auf dem Court: „Fühlt sich fantastisch an“

Von: luk

Peking – Jannik Sinner zeigt sich vor seinem Auftakt beim ATP-500-Turnier in Peking motiviert und gelöst. Nach den US Open, wo er das Finale gegen Carlos Alcaraz verlor und seither nicht mehr die Nummer eins der Welt ist, sprach der 23-jährige Südtiroler von einem gelungenen Neustart: „Es ist fantastisch, wieder bei einem Turnier zu sein. Mein Körper ist in guter Form, auch der Kopf. Ich hatte eine gute Zeit zum Ausruhen.“

Bei der Pressekonferenz am Vorabend seines ersten Matches gegen den erfahrenen Kroaten Marin Čilić betonte Sinner, wie wichtig ein guter Start sei: „Die erste Runde ist nie einfach, egal bei welchem Turnier. Wir bereiten uns bestmöglich vor. Ich bin einfach froh, zurück zu sein und hoffe, gutes Tennis zu zeigen.“

Nach intensiven Wochen im Sommer blickt Sinner mit Vorfreude auf seinen Auftritt in China: „Ich freue mich sehr, wieder hier zu spielen und bin gespannt, wie es läuft.“