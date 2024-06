Slowake Kruzliak pfeift ÖFB-Gruppenspiel gegen Niederlande

Von: apa

Der erfahrene slowakische Schiedsrichter Ivan Kruzliak leitet am Dienstag (18.00 Uhr/live ServusTV) in Berlin das abschließende EM-Gruppenspiel Österreichs gegen die Niederlande. Für den 40-Jährigen aus Bratislava wird es das dritte Länderspiel mit Beteiligung der ÖFB-Männer. 2016 gab es unter Kruzliaks Leitung in Wien einen 2:1-Sieg im EM-Test gegen Albanien, im Oktober 2021 setzte es in der WM-Qualifikation in Kopenhagen ein 0:1 gegen Dänemark.

Kruzliak ist seit 2011 FIFA-Schiedsrichter. Mit dem EM-Gruppenspiel Schottlands gegen die Schweiz (1:1) pfiff er vergangenen Mittwoch seine erste Partie bei einem großen Endrunden-Turnier.

Gute Erinnerungen an den Slowaken hat Rapid. Kruzliak leitete am 4. August 2015 das Drittrunden-Rückspiel der Champions-League-Qualifikation bei Ajax Amsterdam, als Louis Schaub die Hütteldorfer zu einem 3:2-Auswärtssieg und damit ins Play-off schoss. Von Sturm Graz pfiff Kruzliak in derselben Phase vor zwei Jahren das Heim-Rückspiel gegen Dynamo Kiew. Die Grazer scheiterten damals nach einem 1:0 nach regulärer Spielzeit mit 1:2 nach Verlängerung.

Kruzliak ist nahe der österreichischen Grenze geboren und hat auch als Spieler einen Bezug zu Österreich – er stand von 2003 bis 2004 im Tor der Kampfmannschaft des niederösterreichischen Amateurclubs Sportfreunde Berg. Nach einem Kreuzbandriss beendete er seine Laufbahn und schlug den Weg als Schiedsrichter ein, danach war er für die Sportfreunde aber noch einige Male in der Reserve im Einsatz. Sein Spielerpass befindet sich laut Vereinsangaben noch immer in Berg.