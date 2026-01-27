Aktuelle Seite: Home > Sport > Snowboarder Gasser und Karl sind ÖOC-Fahnenträger in Italien
Gasser darf die Flagge tragen

Snowboarder Gasser und Karl sind ÖOC-Fahnenträger in Italien

Dienstag, 27. Januar 2026 | 19:13 Uhr
Gasser darf die Flagge tragen
APA/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS TECHT
Schriftgröße

Von: apa

Die beiden Snowboard-Olympiasieger Anna Gasser und Benjamin Karl werden das österreichische Team bei den Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo bei der Eröffnung am 6. Februar als Fahnenträger anführen. Das wurde vom Österreichischen Olympischen Komitee (ÖOC) am Dienstag im Rahmen der Farewell-Feier der heimischen Olympioniken in Wien verkündet. Gasser hatte 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking jeweils die Goldmedaille gewonnen, Karl vor vier Jahren in China.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Sollte die EU gegenüber Donald Trump härter auftreten?
Kommentare
50
Sollte die EU gegenüber Donald Trump härter auftreten?
Traurig: US- und deutsche Mikrochips in Russlands neuester raketenähnlicher Drohne
Kommentare
47
Traurig: US- und deutsche Mikrochips in Russlands neuester raketenähnlicher Drohne
Unglaublich: Sommerreifen-Schlacht im tiefsten Sextner Winter
Kommentare
43
Unglaublich: Sommerreifen-Schlacht im tiefsten Sextner Winter
Eklat an Mittelschule: Messer mit 3D-Drucker produziert
Kommentare
39
Eklat an Mittelschule: Messer mit 3D-Drucker produziert
Wildcampen soll Einhalt geboten werden
Kommentare
32
Wildcampen soll Einhalt geboten werden
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 