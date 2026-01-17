Aktuelle Seite: Home > Sport > Snowboarder Karl gewinnt Weltcup in Bansko
Karl gewann in Bansko

Snowboarder Karl gewinnt Weltcup in Bansko

Samstag, 17. Januar 2026 | 13:21 Uhr
Karl gewann in Bansko
APA/APA/ÖSV/Archiv/LAURA RIVA
Schriftgröße

Von: apa

Der 40-jährige Benjamin Karl hat am Samstag seinen 28. Weltcupsieg gefeiert, den ersten seit fast zwei Jahren. Beim Snowboard-Weltcup in Bansko (Bulgarien) setzte er sich im Parallel-Riesentorlauf im großen Finale gegen den Kanadier Arnaud Gaudet durch, Dritter wurde bei leichtem Schneefall der Schweizer Gian Casanova. Für Karl war es der erste Saisonsieg nach zwei zweiten Plätzen, der Titelverteidiger ist damit auch einer der Topfavoriten bei den Olympischen Spielen.

“Ich habe zu lange auf den Sieg gewartet. Heute wollte ich gewinnen, ich wollte vor den Olympischen Spielen einmal gewinnen”, sagte Karl, der sich auf den eisigen, schlagigen Verhältnissen wohlfühlte. Christoph Karner, Alexander Payer und Fabian Obmann (gegen Karl) schieden im Viertelfinale aus, Martina Ankele und Arvid Auner (gegen Payer) im Achtelfinale.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Fataler Einbruch: Räuber im Handgemenge tödlich verletzt
Kommentare
66
Fataler Einbruch: Räuber im Handgemenge tödlich verletzt
40 Stunden und nicht mehr
Kommentare
64
40 Stunden und nicht mehr
So viel müssen Raucher ab heute mehr bezahlen
Kommentare
50
So viel müssen Raucher ab heute mehr bezahlen
Rimini: Unmoralische Preisspirale in Italiens Hotels
Kommentare
29
Rimini: Unmoralische Preisspirale in Italiens Hotels
Schützenbund kritisiert olympischen Webauftritt für Antholz
16
Schützenbund kritisiert olympischen Webauftritt für Antholz
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 