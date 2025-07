Souveräne Sprint-Pole für Piastri in Spa

Piastri war in Spa eine Klasse für sich am Freitag

Von: apa

WM-Spitzenreiter Oscar Piastri hat sich die Pole Position für den Sprint beim Formel-1-Grand-Prix von Belgien geholt. Auf dem Traditionskurs in Spa landete der McLaren-Pilot am Freitag in der Qualifikation in 1:40,510 Minuten klar vor Weltmeister Max Verstappen. Der Niederländer hatte im Red Bull 0,477 Sekunden Rückstand auf den Australier. Der Brite Lando Norris steuerte seinen McLaren knapp dahinter auf den dritten Platz, Charles Leclerc war im Ferrari Vierter.

Schlecht ist die Ausgangslage für Lewis Hamilton im zweiten Ferrari. Der Rekordweltmeister wird am Samstag nur auf Startplatz 18 stehen. Auch bei Mercedes gab es lange Gesichter: George Russell musste sich mit Startposition 13 begnügen, Kimi Antonelli, der sich nach einem Dreher den Unterboden des Autos beschädigte, wird von ganz hinten losfahren.

WM-Duell Piastri gegen Norris

“Es ist schön, heute dieses Ergebnis zu erzielen”, sagte Piastri. “Die Red Bulls sind auf der Geraden sehr schnell, das macht das Leben schwer. Spa ist wahrscheinlich die schlechteste Strecke für eine Pole Position, aber das Auto fühlt sich gut an, also werde ich morgen sehen, was ich erreichen kann.”

In Belgien wird das dritte Sprint-Wochenende der Saison ausgetragen. Die Qualifikation für den Sprint, in dem am Samstag (12.00 Uhr) über 100 Kilometer WM-Punkte vergeben werden, findet um 16.30 Uhr statt. Am Sonntag (15.00 Uhr/live ORF 1, RTL, Sky) geht es dann um den Sieg im Grand Prix. Vor dem 13. WM-Lauf von 24 Rennen führt Piastri die Gesamtwertung mit acht Punkten Vorsprung auf seinen Teamkollegen Norris an. Der viermalige Champion Verstappen hat als Dritter bereits 69 Zähler Rückstand.