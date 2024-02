Souveräner Heimsieg gegen die Triestina

Bozen – Die Formation von Marco Castellaneta holt sich zu Hause drei Punkte gegen die Giuliane.

Nach dem Auswärtserfolg zum Rückrundenstart bei Villorba gestalten die FCS Women auch ihr erstes Heimspiel der zweiten Halbserie erfolgreich: im Rahmen des 17. Spieltags setzen sich die Weißroten zuhause im FCS Center mit 3:0 (2:0) gegen die Triestina durch. Der Führungstreffer kommt in der 22. Spielminute, als Oberhuber mit dem Ball am Fuß ordentlich Meter macht und dann Stockner in Szene setzt, die aus 25 Metern Distanz einen sehenswerten Weitschuss abfeuert, der seinen Weg ins Kreuzeck zum 1:0 findet. Nur sieben Minuten später verwertet Oberhuber selbst einen Santin-Eckball per Kopf zum 2:0 (29.), ehe Markart in der Schlussphase nach Vorarbeit von Prearo den 3:0-Endstand markiert (81.).

FC SÜDTIROL – TRIESTINA 3:0 (2:0)

FC SÜDTIROL: Fenzi, Oberhuber, Vuerich (85. Mittermaier), Ladstätter, Dorfmann, Infantino (66. Varrone), Markart, Santin (55. Rieder), Prearo (83. Bauer), Stockner (80. Sellemond), Bielak

Auf der Ersatzbank: Rogen, Moio, Fischer, Zulian

Trainer: Marco Castellaneta

TRIESTINA: Storchi, Castelli, Usenich, Sandrin, Alberti, Racaj (46. Tortolo), Iacuzzi, Nuzzi, Capasso (46. De Donatis), Gallo, Nemaz (80. Padulano)

Auf der Ersatzbank: Malaroda, Gaspardis, Blasutto, Kirchmayer, Ruberti, Buzzai

Trainer: Luca Della Mea

SCHIEDSRICHTER: Paolo Zantedeschi (Verona) | Stefan Nikolic (Meran) & Luca Scaion (Bozen)

TORE: 1:0 Stockner (22.), 2:0 Oberhuber (29.), 3:0 Markart (81.)