Semenyo brachte City auf Kurs

Souveräner Sieg für Man City – Glasner verliert mit Palace

Mittwoch, 11. Februar 2026 | 23:18 Uhr
Semenyo brachte City auf Kurs
APA/APA/AFP/PAUL ELLIS
Von: apa

Manchester City bleibt Arsenal in der englischen Premier League auf den Fersen. Die Himmelblauen verkürzten den Rückstand auf den Tabellenführer dank eines 3:0 gegen Fulham auf vorerst drei Zähler. Auch der Dritte Aston Villa ließ am Mittwoch mit einem 1:0 gegen Brighton nicht locker. Liverpool schlug Sunderland ebenfalls 1:0. Oliver Glasner kassierte mit Crystal Palace eine 2:3-Heimniederlage gegen Burnley, die “Eagles” sitzen damit weiter am 13. Tabellenplatz.

City machte schon vor dem Pausenpfiff alles klar. Antoine Semenyo, Nico O’Reilly und Erling Haaland trafen zwischen der 24. und 39. Minute dreimal. Damit hatte die Elf von Pep Guardiola die Pflicht erfüllt. Villa machte es lange spannend, ehe Tyrone Mings dem Favoriten nach einem Eckball in der 86. Minute die drei Punkte bescherte. Jack Hinshelwood fälschte den Kopfball des Verteidigers ins eigene Tor ab.

Van Dijk per Kopf zum Reds-Sieg

In Sunderland stieg Virgil van Dijk (61.) nach einem Eckball am höchsten und bescherte Liverpool nach einer Stunde die verdiente Führung. Diese ließen sich die Reds nicht mehr nehmen. Liverpool pirscht sich damit an die ersten Fünf heran, nachdem Chelsea und Manchester United tags davor Zähler liegengelassen hatten. Arsenal ist erst Donnerstag auswärts bei Brentford im Einsatz.

Crystal Palace lag nach zwei Toren von Neuerwerbung Jörgen Strand Larsen (17., 33.) 2:0 voran. Das Glasner-Team kassierte ab der 40. Minute bis zum Pausenpfiff aber noch drei Gegentreffer, darunter ein Eigentor von Jefferson Lerma zum 2:3. Nach fünf Toren in der ersten Halbzeit verlief die zweite dann torlos. Nachdem Palace zuletzt gegen Brighton eine Serie von neun sieglosen Liga-Partien beendet hatte, setzte es nun wieder einen Rückschlag.

