Spanien, Schottland und Türkei für EURO 2024 qualifiziert

Spanien, Schottland und die Türkei haben sich am Sonntag den Startplatz für die Fußball-EURO 2024 in Deutschland gesichert. Die Iberer feierten durch ein Tor von Gavi (49.) einen verdienten 1:0-Auswärtssieg gegen Norwegen und sind damit in der Gruppe A ebensowenig aus den Top zwei zu verdrängen wie die Schotten, die ihr EM-Ticket dank spanischer Schützenhilfe lösten, ohne selbst im Einsatz zu sein. Ebenfalls am Ziel ist die Türkei nach einem Heim-4:0 über Lettland.

Die Türken liegen nun in Pool D bei einem Spiel mehr jeweils sechs Punkte vor Wales und Kroatien. Die Waliser kamen gegen den WM-Semifinalisten zu einem überraschenden 2:1-Erfolg vor eigenem Publikum, Held des Abends war Harry Wilson mit einem Doppelpack (47., 60.). Zuvor hatten sich schon Frankreich, Belgien und Portugal für die Endrunde qualifiziert.

In der Gruppe E rangiert Polen nach einem Heim-1:1 gegen die Republik Moldau nur an dritter Stelle. Auf den Zweiten Tschechien (1:0 gegen die Färöer) fehlt ein Punkt, der Erste Albanien ist drei Zähler entfernt. Das Führungsduo hat ein Match weniger ausgetragen als die Polen, bei denen Robert Lewandowski wegen einer Verletzung nicht dabei war.

Unterdessen wehrte die Schweiz in einem spektakulären Spiel in Gruppe I eine Blamage gerade noch ab. Dank eines Doppelschlags kurz vor Schluss kamen die Eidgenossen noch zu einem 3:3 gegen Belarus. Xherdan Shaqiri (28.) hatte die Schweiz in St. Gallen zunächst in Führung gebracht, dann drehten Maks Ebong (61.), Denis Poljakow (69.) und Dmitri Antilewski (84.) für den Außenseiter das Spiel.

Manuel Akanji (89.) und Zeki Amdouni (90.) retteten den Gastgebern noch das Remis. Trotz des Rückschlags haben die Schweizer den EM-Startplatz weiter in den eigenen Händen. Granit Xhaka absolvierte gegen Belarus sein 118. Länderspiel und egalisierte damit die Bestmarke des bisherigen Schweizer Rekordspielers Heinz Hermann.