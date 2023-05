Speedklettern erfordert Schnelligkeit und Ausdauer

Mezzolombardo – Beim Geschwindigkeitsklettern lieferten sich die Athletinnen und Athleten der Kategorien U10 bis U20 spannende Wettkämpfe. Der Verein „GRP Gruppo Rocciatori Piaz“ hat die sechste Etappe des Juniorcups der Saison 2022-23 in Mezzolombardo ausgetragen. Auf dem Programm stand die Disziplin Speed, also das Geschwindigkeitsklettern.

260 Kinder und Jugendlich waren am 5. und 6. Mai am Start. Am Samstag fanden die Bewerbe der Kategorien U16, U18 und U20 statt. Bei den U16 gab es wieder Favoritensiege: bei den Damen gewann Emmy Lang vom AVS St. Pauls und bei den Herren Alex Pichler vom AVS Meran. Emmy Lang ist auch Athletin der Jugendnationalmannschaft Speed und beide haben bereits den ersten Speed Juniorcup in Bozen gewonnen.

Bei den U18 gewinnt Agnese Fiorio (Arco Climbing); sie war heuer bereits beim Speed Italiencup auf dem Podium und beim Wettbewerb am Samstag gelang ihr mit 8.31 Sekunden die Tagesbestzeit bei den Damen. Bei den Herren gewinnt der Lead-Spezialist Fritz Engele (AVS Meran) überraschend mit seiner Bestzeit von 8.28 Sekunden.

Bei den U20 gewinnen Alina Benazzi vom AVS Meran und Thomas Gilardi vom AVS Bozen. Beide wiederholen damit ihre ersten Plätze vom Speedbewerb in Bozen. Schnellste Zeit des Wettbewerbes bei den Herren kletterte in der Qualifikation Moritz Prünster vom AVS Meran (mit 7.41 Sekunden), er belegte im Finale den zweiten Platz in der Kategorie U20.

Am Sonntag gingen die Kategorien U10, U12 und U14 an den Start. Für die Jüngsten, also die U10, war es der erste Speed-Bewerb in der heurigen Saison. Es gewinnen Johanna Hofer vom AVS Brixen und Jonas Schuen vom AVS Bruneck.

Einen Überraschungssieg gibt es bei den Buben der U12: es gewinnt Emil Weiss vom AVS Bozen und schafft damit seinen ersten Podiumsplatz und seinen ersten Sieg im Juniorcup. Bei den Mädchen gewinnt Vera Nagler vor Nadja Ranalter. Die beiden starten für den AVS Brixen und machen sich den Sieg immer untereinander aus.

In der Kategorie der U14 der Jungs sind zwei Meraner vorne. Es gewinnt Daniel Oberrauch (AVS Meran) und schafft damit seinen erster Sieg im Juniorcup, zweiter wird Pier Giulio Paglierani, ebenfalls AVS Meran. Bei den Mädchen der U14 gewinnt Sara Kofler vom AVS Passeier vor Vanessa Atz vom AVS St. Pauls.

Der letzte Bewerb im Juniorcup der Saison 2022-23 findet vom 12. bis 14. Mai in Meran statt. Es wird die Disziplin Bouldern ausgetragen.