Speerwerferin Hudson Diamond-League-Vierte in Monaco

Von: apa

Speerwurf-Europameisterin Victoria Hudson hat am Freitag beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Monaco Platz vier belegt. Mit 59,35 Metern blieb die Niederösterreicherin deutlich unter ihrem Titelwurf von Rom (64,62 m). Der Sieg ging an die japanische Weltmeisterin Haruka Kitaguchi (65,21) vor der Australierin Mackenzie Little (64,74) und Anete Sietina (59,58) aus Lettland.

Nach 59,35 m zum Auftakt warf Hudson, die ihren “Einserspeer” mit Blick auf Olympia zuhause gelassen hatte, viermal ungültig. Die 28-Jährige war mit eher gedämpften Erwartungen ins Fürstentum gereist. Der volle Fokus und somit auch die Trainingsgewichtung ist auf die Olympischen Spiele in Paris ausgelegt.

Vor dem Saisonhöhepunkt bestreitet Hudson noch das Diamond-League-Event in London am 20. Juli. Nachdem sie das Meeting der Diamantenliga in China wegen einer Nebenhöhlen-Entzündung auslassen musste, benötigt sie Punkte, um sich für das Finale Mitte September in Brüssel zu qualifizieren.