Spektakulärer Jokic führt Denver zum Sieg über Warriors

Basketball-Star Nikola Jokic hat Titelverteidiger Denver Nuggets in der NBA spektakulär zu einem Sieg bei den Golden State Warriors geführt. Der serbische Center verwandelte beim 130:127-Erfolg am Donnerstagabend (Ortszeit) in letzter Sekunde den entscheidenden Wurf von kurz hinter der Mittellinie. Mit 34 Punkten, zehn Assists und neun Rebounds zeigte der zweifache NBA-Spieler des Jahres eine Glanzleistung. Jokic traf 13 seiner 16 Würfe aus dem Feld.

Nach einem starken dritten Viertel hatte Golden State die Führung im Duell der letzten beiden Meister übernommen. Doch in den letzten zwei Minuten gelang dem Team um Starspieler Stephen Curry kein Punkt mehr, die letzten zehn Zähler der Partie holte Denver. Curry erzielte 30 Punkte, vergab aber seine letzten beiden Würfe und leistete sich vier Sekunden vor Schluss den letztlich spielentscheidenden Ballverlust.

Im zweiten Spiel des Abends siegten die Milwaukee Bucks knapp mit 125:121 bei den San Antonio Spurs. Giannis Antetokounmpo trumpfte mit 44 Punkten und 14 Rebounds auf, auf der Gegenseite kam Nummer-eins-Draft-Pick Victor Wembanyama an seinem 20. Geburtstag auf 27 Punkte, neun Rebounds und fünf Blocks.

Für Denver und Milwaukee war es jeweils der 25. Saisonsieg, beide Teams sind auf Play-off-Kurs. Dagegen hat Golden State eine negative Bilanz und liegt aktuell nicht einmal auf einem Platz für das Play-in-Turnier. San Antonio ist mit lediglich fünf Saisonsiegen Schlusslicht der Western Conference.