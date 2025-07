Spielplan der win2day ICE Hockey League-Saison 2025/26

Auftakt in die neue Saison am 12. September

Von: Ivd

Bozen – Der Auftakt in die neue Saison der win2day ICE Hockey League erfolgt am Freitag, dem 12. September 2025. Mit Ausnahme der Moser Medical Graz99ers sind alle übrigen zwölf Teams am Eröffnungstag im Einsatz. Das Highlight des ersten Spieltages ist die Neuauflage des Halbfinales zwischen dem HCB Südtirol Alperia und dem EC Red Bull Salzburg. Nur zwei Tage später kommt es zur ersten Finalneuauflage zwischen Titelverteidiger EC Red Bull Salzburg und dem EC-KAC – die Partie wird erstmals LIVE auf ORF 1 gezeigt.

Das erste Kärntner Derby zwischen dem EC iDM Wärmepumpen VSV und dem EC-KAC ist für den 14. November angesetzt. Am selben Tag findet auch das erste Ungarn-Derby der Ligageschichte statt, wenn Hydro Fehérvár AV19 auf Liganeuling FTC-Telekom Budapest trifft. Das erste Südtirol-Derby der neuen Spielzeit zwischen dem HC Falkensteiner Pustertal und dem HCB Südtirol Alperia wird am 10. Oktober ausgetragen. Bereits am zweiten Spieltag stehen sich die Pioneers Vorarlberg und der HC TIWAG Innsbruck im ersten West-Derby der Saison gegenüber.

Vier Regular Season-Spiele live auf ORF 1

In der kommenden Saison wird die win2day ICE Hockey League erstmals live auf ORF 1 übertragen. Vier Spiele des Grunddurchgangs sind dort live zu sehen, zusätzlich werden ausgewählte Partien auch auf ORF Sport+ ausgestrahlt. Auch in den Playoffs wird der Österreichische Rundfunk zahlreiche Spiele live übertragen.

Folgende Regular Season-Spiele werden live auf ORF 1 übertragen:

14.09.2025, 16.30 Uhr: EC Red Bull Salzburg – EC-KAC

12.10.2025, 16.30 Uhr: Vienna Capitals – Moser Medical Graz99ers

26.12.2025, 17.30 Uhr: EC-KAC – EC iDM Wärmepumpen VSV

03.01.2026, 16.30 Uhr: Steinbach Black Wings Linz – EC iDM Wärmepumpen VSV

Alle Spiele bei Sportdeutschland.TV

Ab der Saison 2025/26 werden alle Partien beim neuen Streaming-Partner Sportdeutschland.TV gezeigt. Die etablierte Plattform mit über zehn Jahren Erfahrung im Bereich des Streamings von Live-Sport wird das ICE-Erlebnis für die Fans auf das nächste Level heben. Bestandteil der Kooperation sind strukturierte Maßnahmen zur Unterstützung der Klubs im Bereich Streaming und Signalproduktion sowie die Produktion sämtlicher Spiel-Highlights und zusätzlicher redaktioneller Inhalte, insbesondere Content für den Social-Media-Bereich.

Modus bleibt unverändert

Der Modus bleibt unverändert: Der Grunddurchgang umfasst zwei Hin- und Rückrunden mit insgesamt 48 Spielen pro Team. Damit stehen insgesamt 312 Partien am Programm, in denen jede Mannschaft viermal auf jede andere trifft. Die Teams auf den Rängen eins bis sechs qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die Mannschaften auf den Plätzen sieben bis zehn bestreiten die Pre-Playoffs im Modus „best of 3“. Die beiden Sieger komplettieren das Viertelfinalfeld. Viertelfinale, Halbfinale und Finale werden wie gewohnt im Modus „best of 7“ ausgetragen. Der win2day ICE Hockey League-Champion wird spätestens am Mittwoch, 29. April 2026 feststehen.

Die ersten beiden Runden im Überblick

Runde eins | Freitag, 12.09.2025:

18.30 Uhr: FTC-Telekom Budapest – EC iDM Wärmepumpen VSV

19.15 Uhr: EC-KAC – Hydro Fehérvár AV19

19.15 Uhr: Steinbach Black Wings Linz – Pioneers Vorarlberg

19.15 Uhr: HC TIWAG Innsbruck – HC Pustertal

19.15 Uhr: Olimpija Ljubljana – Vienna Capitals

19.45 Uhr: HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg

Runde zwei | So, 14.09.2025:

16.00 Uhr: Hydro Fehérvár AV19 – Steinbach Black Wings Linz

16.00 Uhr: Pioneers Vorarlberg – HC TIWAG Innsbruck

16.30 Uhr: EC Red Bull Salzburg – EC-KAC (LIVE auf ORF 1)

17.00 Uhr: HC Pustertal – Moser Medical Graz99ers

17.30 Uhr: Vienna Capitals – FTC-Telekom Budapest

18.00 Uhr: Olimpija Ljubljana – EC iDM Wärmepumpen VSV