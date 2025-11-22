Aktuelle Seite: Home > Sport > Sport-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Schicker bleibt bei Hoffenheim
Schicker hat die Wechseldiskussionen beendet

Sport-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Schicker bleibt bei Hoffenheim

Samstag, 22. November 2025 | 22:31 Uhr
Schicker hat die Wechseldiskussionen beendet
APA/APA/dpa/Uwe Anspach
SchriftgrÃ¶ÃŸe

Von: apa

Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker bleibt in gestärkter Position bei der TSG Hoffenheim und beendet damit Wechselgerüchte. Der 39-jährige Steirer bildet fortan gemeinsam mit Tim Jost, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb, das alleinige Führungsduo des deutschen Fußball-Bundesligisten, gab der Club am Samstag bekannt. Der VfL Wolfsburg und Red Bull Salzburg waren an einer Verpflichtung von Schicker interessiert gewesen.

“Das bekannt gewordene Interesse diverser Clubs spricht für die Qualitäten von Andreas Schicker. Wir sind aber gemeinsam sehr froh, dass wir mit dieser neuen Aufstellung an der Spitze des Clubs gemeinsam die erfolgreiche Arbeit fortsetzen können. Unsere Mannschaft hat sportlich unter seiner Führung wieder zur ‘TSG-DNA’ zurückgefunden, die Mannschaft ist jünger, ihr Fußball attraktiver und erfolgreicher geworden. Wir wünschen uns, dass Andreas Schicker diesen Weg noch lange federführend prägt”, erklärte TSG-Gesellschafter Dietmar Hopp.

Schicker war im Oktober 2024 vom österreichischen Fußball-Meister Sturm Graz zu Hoffenheim gewechselt und hatte einen Monat später auch Sturms Erfolgstrainer Christian Ilzer nach Sinsheim geholt. Sein Vertrag läuft noch bis 2029. “Das Interesse anderer Vereine ehrt mich – und ist zugleich eine schöne Bestätigung für die Arbeit, die wir hier im Kraichgau leisten. Aber die TSG-Gesellschafter haben mir eine klare Perspektive aufgezeigt, hier weiter erfolgreich arbeiten zu können”, begründete der Österreicher seine Entscheidung.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Es sieht nach einer Kapitulation fÃ¼r Kiew aus”
Kommentare
55
“Es sieht nach einer Kapitulation fÃ¼r Kiew aus”
SÃ¼dtirol sitzt auf RekordvermÃ¶gen
Kommentare
48
SÃ¼dtirol sitzt auf RekordvermÃ¶gen
In Italien im Wald lebender Familie droht Sorgerechtsverlust
Kommentare
29
In Italien im Wald lebender Familie droht Sorgerechtsverlust
US-Friedensplan fÃ¼r Ukraine wohl aus dem Russischen Ã¼bersetzt
Kommentare
21
US-Friedensplan fÃ¼r Ukraine wohl aus dem Russischen Ã¼bersetzt
Carabinieri zeigen in Meran Schweizer Touristen an
Kommentare
21
Carabinieri zeigen in Meran Schweizer Touristen an
Anzeigen
So werden SÃ¼dtiroler Betriebe stark fÃ¼r die Zukunft
So werden SÃ¼dtiroler Betriebe stark fÃ¼r die Zukunft
Wer Erfolg will, muss Neues wagen
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
2026 bringt den digitalen Wendepunkt. SÃ¼dtirol bereitet sich vor â€“ die Gruppe Santini im Zentrum des Wandels
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Ãœberetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hÃ¤tte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

SÃ¼dtirol News im Google Play Store

SÃ¼dtirol News im App Store

Â© 2025 First Avenue GmbH
 