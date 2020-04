Sporthilfe: Förderschecks für junge Sommersporttalente

Bozen – 75.950 Euro an Fördermittel ist an 87 erfolgreiche junge Sommersportlerinnen und -sportler ausbezahlt worden. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die geplante Scheckübergabefeier im Gustelier beim HGV heuer definitiv abgesagt werden. Damit die Sportlerinnen und Sportler und damit auch vor allem deren Eltern die lang ersehnten Förderbeiträge erhalten, hat der Vorstand der Sporthilfe mit Giovanni Podini an der Spitze in seiner letzten Sitzung via Videokonferenz beschlossen, diese sofort via Banküberweisung auszuzahlen.

Dabei kamen 87 erfolgreiche Sommersportler und Sommersportlerinnen aus 20 Disziplinen in den Genuss einer Förderung mit einer Gesamtsumme von 75.950 Euro. Die Südtiroler Sporthilfe als gemeinnütziger Verein freut sich jedes Jahr aufs Neue, den Südtiroler Nachwuchssportlern anhand eines finanziellen Zuschusses die Sportausübung zu erleichtern. Dabei stehen sowohl Leistungskriterien als auch soziale und familiäre Kriterien im Fokus. Zudem erachtet die Sporthilfe die Partnerschaften mit Südtiroler Großunternehmen als sehr wichtig und ist in Zeiten wie diesen unerlässlich.

An dieser Stelle möchte der Vorstand der Sporthilfe sich herzlich bei den vielen großen und kleineren Partnern bedanken, die trotz Pandemie und wirtschaftlichen Schwierigkeiten ihre Unterstützung wieder zugesagt haben.

„Förderbeiträge in dieser Größenordnung sind nur möglich, weil viele Sponsoren, Gönner und auch Förderer der Sporthilfe zusammen mit dem Land Südtirol mithelfen, diese Summen aufzubringen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die trotz sehr schwieriger Zeit wieder ihre Unterstützung zugesagt haben. Mein weiterer Dank geht an die vielen Sportvereine und Südtiroler Sportverbände, die mit ihrem Engagement diese leistungswilligen jungen Sportlerinnen und Sportler unterstützen und fördern. Sie alle tragen dazu bei, dass die jungen Sporttalente ihren Traum leben können!“, so der Sporthilfe Präsident Giovanni Podini.

Ziehung der Sporthilfe Lotterie

Da heuer die Freizeitmesse abgesagt wurde, wird die Ziehung der Sporthilfe Lotterie am 3. Mai um 17.00 Uhr in der Geschäftsstelle der Sporthilfe stattfinden und auf Facebook unter https://www.facebook.com/SporthilfeLotterie/live übertragen.