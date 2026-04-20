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Preise konnten sich sehen lassen

Sporthilfe-Lotterie 2026: 25 Gewinnerlose gezogen

Montag, 20. April 2026 | 15:56 Uhr
Die Naturbahnrodler Daniel Gruber und Tobias Paur bei der Ziehung auf der Freizeitmesse mit Sporthilfe-Präsident Giovanni Podini.
Südtiroler Sporthilfe
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Von: mk

Bozen – Große Spannung und strahlende Gesichter: Auch in diesem Jahr fand die Auslosung der Südtiroler Sporthilfe-Lotterie im Rahmen der Freizeitmesse in Bozen statt – 25 Gewinnerlose wurden gezogen.

Am Sonntag, den 19. April wurden die 25 Gewinnerlose der großen Sporthilfe-Lotterie gezogen – für das nötige Glück sorgten die beiden Naturbahnrodler Daniel Gruber und Tobias Paur, die mit sicherer Hand, die die Gewinnerinnen und Gewinner ermittelten. Die Preise konnten sich sehen lassen: Vom Hauptgewinn – einem Citroën C3 von der Barchetti Group – über exklusive Wellnessaufenthalte und Saisonkarten bis hin zu hochwertigen Sportartikeln warteten insgesamt 25 attraktive Gewinne.

Für die Champions von morgen

Im Mittelpunkt steht weit mehr als nur das Gewinnen. Die Sporthilfe-Lotterie ist seit Jahren eine tragende Säule für die Unterstützung junger Talente in Südtirol. Jeder verkaufte Los bedeutet eine Investition in die Zukunft – in die nächste Generation von Athletinnen und Athleten, die mit Leidenschaft, Disziplin und großen Träumen ihren Weg gehen.

Dass auch 2026 wieder alle Lose restlos vergriffen waren, unterstreicht die enorme Solidarität und Begeisterung für den Sport im Land. Möglich gemacht wurde dies durch den unermüdlichen Einsatz zahlreicher Freiwilliger, der Sporthilfe-Athleten und engagierter Vereine. Verkauft wurden die Lose bei Sportevents im ganzen Land, wie etwa dem Skiweltcup Gröden und Alta Badia oder bei den Biathlonbewerben in Martell, sowie in den Filialen der Südtiroler Sparkasse und bei anderen Partnerunternehmen. Ein herzlicher Dank gilt allen Partnern und Unterstützern sowie der Messe Bozen, die diese Initiative Jahr für Jahr mittragen und mit wertvollen Preisen bereichern.

Die Gewinnerinnen und Gewinner können sich bei der Südtiroler Sporthilfe melden (suedtiroler@sporthilfe.it; 0471 975717). Die Preise müssen bis spätestens 27. Juli entgegengenommen werden.

Die Gewinnernummern sind:

Südtiroler Sporthilfe

Bezirk: Bozen

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