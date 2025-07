Sporthilfe-Team glänzt bei 38. Maratona dles Dolomites

Von: luk

Corvara – Die Maratona dles Dolomites ist jedes Jahr ein Fixpunkt im Kalender des Sporthilfe-Teams. Unter dem diesjährigen Motto „Lüm“ – das Licht – versammelten sich 8.000 Radsportbegeisterte aus aller Welt zur 38. Auflage des legendären Rennens. Bei anfänglich strahlendem Sonnenschein und später aufziehenden Regenwolken bewiesen auch die Athlet:innen der Südtiroler Sporthilfe ihr Können: Mit beeindruckenden Leistungen sicherte sich Vera Nicolussi-Leck den Sieg auf der 55 Kilometer langen Selloranda-Strecke in 2:34:40 Stunden und die ehemalige Skirennfahrerin Carmen Moser den dritten Platz auf der 138 Kilometer langen Strecke in 5:25:50 Stunden.

Bereits am frühen Samstagmorgen schwang sich in Stern im Gadertal ein schier unendliches Starterfeld auf die Räder. Begleitet von Blasmusik ging es los – 8.000 Teilnehmer:innen starteten auf eine der drei Strecken: 55 km mit 1.780 Höhenmetern, 106 km mit 3.130 Höhenmetern oder die Königsstrecke über 138 km und 4.230 Höhenmeter. Das 33-köpfige Sporthilfe-Team traf sich traditionsgemäß bereits am Vorabend zum gemeinsamen Abendessen im Hotel Conturines in St. Kassian. Sporthilfe-Präsident Giovanni Podini nutzte die Gelegenheit, um die Teilnehmer:innen herzlich willkommen zu heißen und ihnen für ihr Engagement zu danken. Im Rahmen der offiziellen Pressekonferenz bedankte er sich zudem bei OK-Präsident Michil Costa und Generaldirektor Claudio Canins für über zwei Jahrzehnte wertvoller Unterstützung. Mehr als 60.000 Euro an Spendengeldern konnten in dieser Zeit bereits für die Förderung junger Talente gesammelt werden.

Bekannte Gesichter im Sporthilfe-Trikot

Prominente Vertreter aus Sport und Wirtschaft waren Teil des Sporthilfe-Teams: Werner Heel, Manfred Mölgg, Langläuferin Sara Hutter, Nachwuchs-Biathletin Gaia Brunello, Ex-Biathlet Pietro Dutto, Philipp Plunger, sowie der Vorjahressieger der Sellaronda-Strecke, Thomas Hintner, trugen bei der diesjährigen Ausgabe stolz das schwarz-goldene Trikot der Südtiroler Sporthilfe. Gemeinsam mit und Evelyn Kirchmaier, Erich Gummerer, Massimiliano Podini, Peter Rottensteiner und vielen weiteren sportbegeisterten Persönlichkeiten aus der heimischen Wirtschaft stellten sie ein starkes Team, das sich der Herausforderung Dolomiten stellte.

Zwei Podestplätze für das Sporthilfe-Team

Unternehmerin Vera Nicolussi-Leck aus dem Pustertal sicherte sich auf der 55-km-Distanz den Sieg in 2:34:40 Stunden. Carmen Moser aus dem Sarntal überzeugte mit einem starken dritten Platz auf der langen Distanz über 138 Kilometern. Auch die übrigen Mitglieder des Sporthilfe-Teams meisterten die anspruchsvolle Maratona dles Dolomites mit Bravour.

„Die Nervosität am Morgen ist bei allen spürbar, doch sobald es losgeht, überwiegen Freude, Adrenalin und das atemberaubende Panorama entlang der Strecke. Für unser Sporthilfe-Team ist die Maratona jedes Jahr ein absolutes Highlight“, betonte Präsident Podini. „Dank der Spendenerlöse können wir weiterhin junge, ambitionierte Sportler:innen auf ihrem Weg unterstützen.“

Aus dem Nichts entsteht nichts; aus dem Licht entsteht alles

Das Motto „Lüm“ zog sich wie ein roter Faden durch die Veranstaltung. „Licht ist Leben, es bewohnt stets unser Denken. Aus dem Licht entsteht alles“, so OK-Chef Michil Costa. Die Südtiroler Sporthilfe spricht ihm und seinem gesamten Team erneut großen Dank aus – für ihre Leidenschaft und ihr Engagement, die dieses einzigartige Sportereignis Jahr für Jahr möglich machen. Grazie – Danke – Giulan!